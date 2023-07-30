Devlet davet etti; Avrupa'dan huzurun sağlandığı Şırnak'taki köylerine döndüler

ŞIRNAK Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi' kapsamında, 99 haneye sahip Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, huzur ortamının sağlandığı memleketlerine dönmeye davet etti. Terör örgütü PKK'nın 1980- 1990'lı yıllardaki saldırıları nedeniyle tamamen boşaltılan köyden göç etmek zorunda kalan ailelerden 5'i, köylerine dönmeye karar verdi. Valilik ve Kaymakamlık tarafından köye yol yapıldı, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Köyüne dönen aileler, tarihi evlerini restore etmeye başladı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1980 ve 1990'lı yıllardaki saldırıları nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin 99 haneli Mağara köyünde, sağlanan huzurla yaşam yeniden başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi'yle, Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı da köyün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan sakinleriyle iletişime geçti. Huzurun sağlandığı ve terörden arındırılan köye geri dönmeleri için yapılan davet üzerine ilk etapta 5 aile, geri dönmeyi kabul etti. Köyde valilik ve kaymakamlıkça, tarihi dokuya zarar verilmeden restorasyon, yol, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları yapılıyor. Tarihi dokunun korunması amacıyla köyün içerisine Valilik ve Kültür Varlıkları Koruma Vakfı tarafından yeni yapı yapılmasına izin verilmedi. Yeni ev yapmak isteyenlere, köyün yakınlarında imara uygun yeni bir alan belirlenecek. Köyde yaşayanlar, 1940 yılına kadar köyün ismini aldığı mağaralarda yaşam sürdü. Daha sonra mağaraların üzerine tarihi yapılar inşa etmeye başladı. Köydeki çoğu evin altında metrelerce uzunlukta mağara bulunuyor. Tarihi özellikleri olan köyü bu yıl 2 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, valilik de yapılacak yeni projelerle köyü ziyaret edecek turist sayısını artırmayı planlıyor.