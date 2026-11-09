Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de beton bloklara çarpan otomobilde Hatice Türkel (65) öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de beton bloklara çarpan otomobilde Hatice Türkel (65) öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65) hayatını kaybetti, aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki beton bloklara çarptığı kazada Hatice Türkel (65) hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Düzce Altınpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hatice Türkel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatı kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış23

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu

Türk giyim devinde kriz! Hisseler el değiştirdi, ortalık karıştı
Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

Yolcuların yüreğini ağzına getiren şoförden pes dedirten savunma

Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı

Yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı
Tel Aviv'de posta kutularına QR kodlu tehdit ilanı bırakıldı, soruşturma başlatıldı

Tel Aviv'deki posta kutularına tek tek bırakıldı
Şenol Güneş, TFF'den A Milli Takım için teklif aldı mı? Yanıt verdi

''A Milli Takım için teklif geldi mi?'' sorusuna açık açık yanıt verdi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi16

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi