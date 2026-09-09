Deprem sonrası gönüllü olan çift orman yangınında omuz omuza mücadele ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenerek arama kurtarma gönüllüsü olan İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti, Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarında birlikte görev yapıyor.

Asıl meslekleri reklamcılık olan ve Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki çift, 6 Şubat depremlerinin ardından televizyonda izledikleri arama kurtarma çalışmalarından etkilenerek gönüllü olmaya karar verdi.

Kentsel ve doğal alanlarda arama kurtarma, orman yangınlarıyla mücadele ve tahliye gibi alanlarda eğitim alan çift, teorik eğitimlerin yanı sıra tatbikatlara katıldı.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulan bölgelerde ayrı ayrı görev yapan Gökşen çifti, daha önce çeşitli orman yangınlarında tahliye, yangınla mücadele ve soğutma çalışmalarına destek verdi. Çift, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde çıkan yangında ise ilk kez birlikte görev aldı.

AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) koordinasyonunda tahliye ve soğutma çalışmalarına katılan çift, hava sıcaklığının yüksek olduğu zorlu koşullarda profesyonel ekiplere destek oluyor.

Gökşen çifti, yangın bölgesinde hortum taşıyor, soğutma çalışmalarına katılıyor ve ekiplerin ihtiyaç duyduğu noktalarda görev alıyor.

İrem Pınar Gökşen, AA muhabirine, yangın bölgesinde eşiyle ilk kez birlikte görev yaptıklarını söyledi.

Yangına müdahale çalışmalarında OGM ve AFAD ekiplerine destek verdiklerini belirten Gökşen, "Birbirimizin arkasındayız. Sadece karı koca değil, iyi bir ekibiz. Yangını duyunca eşimle buraya geldik ve müdahale çalışmalarına başladık. Biz daha çok soğutma ve tahliye çalışmalarında OGM ve AFAD'a destek için buradayız. Kolay değil ama elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gökşen, 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını üzerine üniversitede tez çalışması yaptığını anlattı.

Yangından bir yıl sonra bölgedeki etkilerini konu alan bir belgesel de çektiğini ifade eden Gökşen, şöyle konuştu:

"1,5 yıldır evliyiz ama 2 senedir SAR Arama Kurtarma'dayız. Genelde ayrı yerlere görevlendiriliyorduk, birlikte ilk görevimiz Aksu oldu. Geçen sene de Aksu'da çıkan başka yangınlarda görev almıştım. Eşimle 'yeşil vatan'ı korumak için burada omuz omuza mücadele ediyoruz."

Gökşen, yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirerek, "Ciğerlerimiz yanıyor. Çok yoğun olduğunu söyleyenler bile vakit bulup çalışmalara katılabilir, orman gönüllüsü olabilir çünkü burada herkese ihtiyaç var. Ağır olmasına rağmen hortum taşıyoruz. Bu sayede orman ekibi alevlere daha hızlı müdahale ediyor. Burada su ve ayran vermek bile büyük yardım oluyor." dedi.

"Birlikte hareket ettiğimiz için zorlanmıyoruz"

Hakan Gökşen de SAR Arama Kurtarma ekibinde gönüllü olarak görev yaptıklarını ve doğal afetlerde ihtiyaç duyulan bölgelere gittiklerini söyledi.

Aksu'daki yangının eşiyle birlikte görev yaptıkları ilk çalışma olduğunu belirten Gökşen, gönüllülük faaliyetlerini tamamen kendi istekleriyle sürdürdüklerini ifade etti.

Gökşen, aldıkları eğitim sayesinde sahada daha rahat hareket ettiklerini anlatarak, "Gözümüz arkada kalmıyor çünkü biz kendimizi çok iyi eğitiyoruz. Eğitmenlerimizden bilgiler aldık ve OGM'nin eğitiminden geçtik. Eşime ve diğer ekip arkadaşlarıma çok güveniyorum. O yüzden alanda çalışırken birlikte hareket ettiğimiz için zorlanmıyoruz. Tek amacımız alevleri en kısa sürede söndürmek." diye konuştu.

Gönüllü olmak isteyenleri sivil toplum kuruluşlarına katılmaya davet eden Gökşen, vatanını, milletini, toprağını ve ormanını seven herkesi gönüllü olmaya beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA