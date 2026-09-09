Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince "kurtuldum" diye sevindi
Kayseri’de polis uygulamasına takılan sürücü, 0.47 promil alkollü çıkınca 0.50 olan yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak cezadan kapağı kıl payı kurtardı. Sonucu öğrenince rahat bir nefes alan sürücü ve arkadaşı, polislere teşekkür edip "Kurtuldum, gördün mü?" sevinciyle yola devam etti.
- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis denetiminde durdurulan U.A. yönetimindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobilin sürücüsü alkollü olduğunu itiraf etti.
- Alkolmetre ölçümünde 0.47 promil alkollü çıkan sürücü, hususi araçlar için belirlenen 0.50 promillik yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak alkollü araç kullanma cezasından kurtuldu.
- Test sonucunu öğrenen araçtaki B.B., 'Kurtuldum, gördün mü?' diyerek sevinç yaşadı ve polislere teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, alkolmetreye üfleyen sürücü ceza sınırının kıl payı altında kalınca uygulama noktasında ilginç anlar yaşandı.
ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında U.A. idaresindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez polislere alkollü olduğunu samimiyetle itiraf eden sürücü U.A., alkolmetre testine tabi tutuldu.
0.03 PROMİLLE CEZADAN KURTULDU
Yapılan ölçümde sürücü U.A.’nın 0.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hususi araçlar için belirlenen 0.50 promillik yasal sınırın sadece 0.03 promil altında kalan sürücü, alkollü araç kullanma cezasından ucu ucuna kurtuldu.
"KURTULDUM, GÖRDÜN MÜ?"
Test sonucunu öğrenmesinin ardından araçta bulunan B.B. büyük sevinç yaşadı. "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek rahat bir nefes alan B.B., görevlerini titizlikle yapan trafik polislere teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.