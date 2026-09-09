Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, alkolmetreye üfleyen sürücü ceza sınırının kıl payı altında kalınca uygulama noktasında ilginç anlar yaşandı.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında U.A. idaresindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez polislere alkollü olduğunu samimiyetle itiraf eden sürücü U.A., alkolmetre testine tabi tutuldu.

0.03 PROMİLLE CEZADAN KURTULDU

Yapılan ölçümde sürücü U.A.’nın 0.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hususi araçlar için belirlenen 0.50 promillik yasal sınırın sadece 0.03 promil altında kalan sürücü, alkollü araç kullanma cezasından ucu ucuna kurtuldu.

"KURTULDUM, GÖRDÜN MÜ?"

Test sonucunu öğrenmesinin ardından araçta bulunan B.B. büyük sevinç yaşadı. "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek rahat bir nefes alan B.B., görevlerini titizlikle yapan trafik polislere teşekkür ederek uygulama noktasından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı