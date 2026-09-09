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Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi Haber Videosunu İzle
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
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ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nü vurdu. Hayber Şiken, Qadr, İmad ve küme başlıklı Qadr olmak üzere 4 farklı balistik füze sistemiyle vurulduğu duyurulan ABD üssüne ağır hasar verildiği ifade edildi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Al Azraq Üssü'ne dört farklı balistik füze ile saldırı düzenledi.
  • Saldırıda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınaklarının vurulduğu ve ağır hasar verildiği açıklandı.
  • Saldırıda Hayber Şiken, Qadr, İmad ve küme başlıklı Qadr füze sistemleri eş zamanlı olarak kullanıldı.

ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'ne dört farklı balistik füze ile saldırı düzenledi. Ürdün semalarında sivil kameralara yansıyan operasyona ait görüntüler İran tarafından servis edilirken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SIĞINAKLAR VURULDU

DMO tarafından Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine ve Merkez Komutanlığı karargahına yönelik gerçekleştirilen saldırıda katı ve sıvı yakıtlı çok sayıda balistik füze kullanıldı. Yapılan resmî açıklamada operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DÖRT FARKLI FÜZE VE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran'ın yayınladığı operasyon görüntülerine göre, hedefleri vurmak için dört farklı füze sistemi eş zamanlı olarak ateşlendi. Saldırıda Hayber Şiken, Qadr, İmad ve küme başlıklı Qadr füzelerinin kullanıldığı bildirildi. Operasyon öncesinde ateşlenen füzelerden birinin üzerinde yazılı olan "İran, Hürmüz'den iğne ucu kadar geri adım atmayacak." mesajı, bölgedeki restleşmenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

Isterse 500 dolar olsun petrol..helal olsun

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