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Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde “Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu” ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı. Ancak İspanya'da Arda'nın ödülü kadar sahaya çıktığı kıyafet de dikkat çekti. Siyah tişört, bol kesim pileli pantolon ve beyaz spor ayakkabı tercih eden 21 yaşındaki futbolcunun tarzı için “Veliaht prens havası” yorumu yapıldı.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter karşılaşması öncesinde Santiago Bernabeu'da özel bir an yaşadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonki performansıyla “Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu” ödülüne layık görüldü.

Arda'nın ödülünü Real Madrid ve Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo takdim etti. Tribünler milli futbolcuyu alkışlarken, Arda'nın sahaya çıktığı kıyafet de dikkatlerden kaçmadı.

“VELİAHT PRENS HAVASI”

Takım arkadaşları ısınmaya devam ederken orta yuvarlağa doğru yürüyen Arda'nın üzerinde forma veya kulüp eşofmanı yerine logosuz siyah bir tişört, geniş kesim pileli siyah pantolon ve beyaz spor ayakkabı vardı.

Arda'nın sade tarzı için İspanya'da yapılan bir paylaşımda “Arda Güler büyüyor. Ve artık yetişkin bir adam gibi giyinmeye başlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Kombinin herhangi bir gösterişli marka veya logoya yer vermemesine dikkat çekilirken Arda'nın tarzı “Veliaht prens havası” sözleriyle tarif edildi.

SADE TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Arda'nın kıyafetinde görünür bir marka logosunun bulunmaması da öne çıkarılan detaylardan biri oldu. Siyah tişört ve pantolonunu beyaz spor ayakkabıyla tamamlayan milli futbolcunun aksesuar olarak bileklik ve klasik kadranlı bir saat tercih ettiği görüldü.

Arda'nın tarzını beğenenlerden biri “Her zaman old money bir tarzı vardı, bunu özel hayatına da yansıtıyor” yorumunda bulunurken, bir başka yorumda milli futbolcunun saç kesimine 10 üzerinden 9 verildi.

FORMA GİYEMEDİ AMA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Arda Güler, Bayern Münih karşılaşmasından kalan kırmızı kart cezası nedeniyle Inter maçında forma giyemedi. Buna rağmen milli futbolcu, maç öncesindeki ödül töreninde Santiago Bernabeu'nun çimlerine çıkarak ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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