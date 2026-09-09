Haberler

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni Haber Videosunu İzle
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazanacağı maddi ödülün miktarı netleşmeye başladı. Avrupa şampiyonluğu için 150 Cumhuriyet altınına kadar ödül verilebilirken, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi nedeniyle bu miktarın yüzde 75'i esas alınıyor. Buna göre milli voleybolcular için hesaplanan ödül 112,5 Cumhuriyet altınına kadar düşüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Büyük başarının ardından milli voleybolcuların alabileceği maddi ödül de merak konusu oldu.

150 CUMHURİYET ALTINI DEĞİL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Avrupa'da Türkiye'nin birinci olduğu olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporculara en fazla 150 Cumhuriyet altını karşılığında ödül verilebiliyor. Ancak Filenin Sultanları için yapılan hesaplamada bu rakamın tamamı esas alınmıyor.

NEDENİ TURNUVANIN İKİ YILDA BİR DÜZENLENMESİ

Ödül miktarının düşmesinin nedeni Avrupa Şampiyonası'nın iki yılda bir düzenlenmesi. Yönetmelik kapsamında bu durumda belirlenen ödülün yüzde 75'i esas alınıyor.

  • Buna göre hesaplama:
  • 150 Cumhuriyet altını × yüzde 75 = 112,5 Cumhuriyet altını
  • Dolayısıyla milli voleybolcuların ödülü 112,5 Cumhuriyet altınına kadar olabilecek.

YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Cumhuriyet altınının yaklaşık 44 bin 500 TL olduğu hesaplamaya göre 112,5 Cumhuriyet altınının karşılığı yaklaşık 5 milyon TL ediyor.

Böylece Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından alabileceği ödülün neden 150 yerine 112,5 Cumhuriyet altını üzerinden hesaplandığı da ortaya çıkmış oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Pok altın olsaydı fakit gtsüz doğardı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yahuuu Sampiyon Olduklari ilk Bir iki Gün Sonunda Neler Neler Verilecekti Fakat Araya Bir Hafta Gectimi Sabanin Sarhos Zengin Dostu Gibi Siz Kimsiniz Neden Verelim Okadar ödüle Döndü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

İç çamaşırı markasının davetinde tüm bakışlar üzerindeydi

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı
Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...