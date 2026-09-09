Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme olan Ali Haydar Kurum için harekete geçildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada görüntüleri yayımlanan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma açtı.

TCK 301. MADDEDEN GÖZALTI

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan Kurum hakkında gözaltı kararı ile arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alınan Kurum, emniyete götürüldü.

Kaynak: ANKA