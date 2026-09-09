Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen şahsın tutuklanmasının ardından benzer bir soruşturma da Ali Haydar Kurum hakkında açıldı. Şüphelinin sosyal medya hesabında yer alan görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Ali Haydar Kurum'u İstanbul'da gözaltına aldı.
‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme olan Ali Haydar Kurum için harekete geçildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada görüntüleri yayımlanan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma açtı.
TCK 301. MADDEDEN GÖZALTI
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan Kurum hakkında gözaltı kararı ile arama ve el koyma kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alınan Kurum, emniyete götürüldü.