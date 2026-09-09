Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kara Haydar" ismiyle tanınan sosyal medya figürü üzerinden yürütülen adli süreçler ve denetimsiz sosyal medya paylaşımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YARGI TÜM İMKANLARIYLA DEVREDE" MESAJI

Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, toplumda korku oluşturan veya suç gelirlerini gizlemeyi hedefleyen içeriklere karşı yargının tüm imkanlarıyla devrede olduğunu belirtti.

İşte Bakan Gürlek'in o paylaşımı;

"Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!

Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştır.

"EL KOYMA İŞLEMLERİ UYGULANMIŞTIR"

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

'Kara Haydar' böyle gözaltına alınmıştı

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

"TAVRIMIZ NETTİR"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."