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Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in kazanmasının ardından Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işaret ederek “Allah-u Teâlâ İstanbul'umuzun iadesiyle sürurumuzu itmam eylesin” ifadelerini kullandı.

  • Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı; CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.
  • İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine ilk seçimi iptal edip yenilenmesine karar vermişti.
  • Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet), sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de benzer bir siyasi değişim temennisinde bulundu.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de benzer bir siyasi değişim temennisinde bulundu.

"İSTANBUL'UN İADESİYLE SEVİNCİMİZ TAMAMLANSIN"

Üsküdar Belediyesi’nde mahkeme kararıyla yenilenen ve AK Parti'nin kazandığı başkanvekilliği seçiminin ardından Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabı X üzerinden bir değerlendirme mesajı yayımladı. Osmanlıca ifadelerin ağırlıkta olduğu paylaşımında, Üsküdar'ın yeni yönetiminin kendilerini sevince boğduğunu belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!"

MECLİS MATEMATİĞİNDE MUHALEFET FİRESİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen ve dört tur süren oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP ve Yeni Parti grubunun ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. AK Parti ve MHP’nin mecliste toplam 21 üyesi bulunmasına rağmen Gültekin’in son turda 23 oya ulaşması, muhalefet grubundan en az iki meclis üyesinin tercihini AK Parti adayından yana kullandığını gözler önüne serdi.

İLK SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Süreç, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla başlamıştı. 5 Ağustos’ta mecliste yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde dördüncü tura gidilmiş ve oylamayı CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak kazanmıştı. AK Parti adayı Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Ancak AK Parti'nin itirazını değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek sürecin yenilenmesine hükmetmişti. Seçimin yenilenmesi kararının ardından iki CHP'li meclis üyesinin daha tutuklanması, bugünkü oylama öncesi meclisteki aritmetiği ve siyasi dengeleri doğrudan etkilemişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfenasi:

şu soytarılarıda haber yapıyorsunuz ya bravo size

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