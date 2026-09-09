Haberler

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınında evlerinin yakınlarına kadar ulaşan alevlerle mücadele eden ekiplere yardım eden Hasan Kahya, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede 2 uçak, 8 helikopter ve yüzlerce araçla söndürme çalışmaları sürüyor.

  • Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınında, ekiplere yardım ederken fenalaşan mahalle sakini Hasan Kahya kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Antalya Aksu'daki yangına 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 destek aracıyla müdahale ediliyor.
  • Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki yangında dumandan etkilenen 16 kişi tedavi edildi ve 795 kişi tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınında, alevlere müdahale eden ekiplere yardım eden bir mahalle sakini kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDERKEN FENALAŞTI

Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kahya, evlerinin yakınına kadar ulaşan alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere yardım ettiği sırada aniden fenalaştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Kahya, kalp krizi nedeniyle yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖNÜLLÜ KURYELERDEN ZORLU ARAZİDE LOJİSTİK DESTEK

Yangın bölgesinde çok sayıda motosikletli kurye, saha personeline destek olmak amacıyla seferber oldu. Kuryeler; erzak dağıtım merkezlerinden temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi gıdaları araç ulaşımının zor olduğu engebeli arazilere taşıyarak görevlilere ulaştırdı. Ekiplere gıda ve su takviyesi sağlayan kuryelerin, aynı zamanda söndürme faaliyetlerine de bizzat destek verdiği bildirildi.

İHA'LARLA ANLIK TAKİP VE YÜZLERCE ARAÇLA MÜDAHALE

Söndürme çalışmaları, Aksu Karagöz mevkisinde konuşlandırılan yangın yönetim aracı üzerinden koordine ediliyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerden aktarılan anlık görüntüler analiz edilerek bölgelerdeki ısı yoğunluğu kontrol ediliyor ve sahadaki ekiplerin konumlandırmaları bu verilere göre yönlendiriliyor.

Bölgedeki yangını kontrol altına alma çalışmaları an itibarıyla 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer destek aracının katılımıyla devam ediyor.

ADANA'DA 16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 795 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, çok sayıda arazöz ve personel ile müdahale edilirken dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi. Alevlerin 3 ilçede ilerlediği Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerindeki 265 hane boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi, misafirhanelere yerleştirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Şehit hükmündedir Allah şehadetini kabul buyursun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Herkesin elinden geleni yaptığına herkes şahit, ama her sene ormanlar yana yana tükeniyor, güzelim ülkemiz yanıyor... 2 Uçak ve 8 helikopterle bu korkunç yangınlar sönermi, eksiğimiz nedir anlamak mümkün değil. Ayrıca nasıl ve hangi sebepten bu yangınlar çıkıyor, içimiz yanıyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi