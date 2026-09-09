Haberler

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı Haber Videosunu İzle
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanlı Kara Haydar’ın ardından TikTok fenomeni Buket Yıldırım’ın korumaları eşliğinde garip hareketler sergilediği görüntü gündem oldu. Gövde gösterisi içeren görüntü için "Bu ülke nasıl bir imtihandan geçiyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. 

Olayın yankıları sürerken Vanlı Kara Haydar gibi korumalarıyla yürüyüp kendini kayda aldıran Buket Yıldırım isimli kadının paylaşımı sosyal medyada dolaşıma girdi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bu ülke nasıl bir imtihandan geçiyor?", "Devlet bunları araştırsın artık", "Nasıl bir döneme denk geldik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor

Merkel kahroldu, uzun süren sessizliğini bozdu: Kalbim kan ağlıyor
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı
Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Hurdacıya sinirlenince yatak yaktı! Sonucundan kaçamadı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok