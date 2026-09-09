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İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık Haber Videosunu İzle
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
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Küçükçekmece'deki bir camide cuma yardımlarının usulsüz kaydedildiğini öne sürerek şikayette bulunan müezzin, imamın yumruklu saldırısına uğradı. Olayın yankıları sürerken imamın yakınlarının müezzinin kapısına dayandığı görüntüler ortaya çıktı.

  • İstanbul Küçükçekmece'deki Hz. Ebubekir Camii'nde müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cuma yardımlarının usulüne uygun kaydedilmediğini şikâyet ettiği için imam İsmail A. tarafından darp edildi.
  • İmamın eşi ve annesi, müezzinin evine dayanarak eşine ağır hakaretler ve sözlü tacizlerde bulundu.

İstanbul Küçükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii'nde toplanan cuma yardımlarının usulüne uygun kaydedilmediğini belirterek şikâyette bulunan müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cami imamı İsmail A. tarafından darp edildi. Olayın ardından imamın yakınlarının müezzinin evine dayanarak ağır hakaretler yağdırdığı anlar da ortaya çıktı.

Küçükçekmece Hz. Ebubekir Camii’nde görevli müezzin Ferdi Bıyıkoğlu (42), cuma namazlarında vatandaşlardan toplanan yardımların usulüne uygun kaydedilmediğini ve müftülük kayıtlarıyla uyuşmadığını fark etti. Durumu yetkili mercilere şikayet eden Bıyıkoğlu ile cami imamı İsmail A. (52) arasında gerginlik tırmandı.

"BİZİM DÜZENİMİZİ BOZAMAZSIN" DEYİP YUMRUKLADI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şikâyetin ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İmam İsmail A., müezzin Ferdi Bıyıkoğlu’na saldırdı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, olayın şeffaflık ısrarı yüzünden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim 'Her şey usulüne göre panoya asılacak' deyince imam 'Bizim düzenimizi bozamazsın' diyerek yumrukladı. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı; aynı gün karakolun önünde de 5 kişi eşimi yerlerde sürükleyerek darp etti."

KAPISINA DAYANDILAR

Olayınn yankıları sürerken, skandala ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavgadan hemen önce imamın eşi ve annesinin müezzinin evine dayandığı anlar anbean kaydedildi. Kapı önünde çekilen görüntülerde, kadınların müezzinin eşine yönelik "O***spu... Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık" şeklinde ağır hakaretler ve sözlü tacizlerde bulunduğu duyuldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıA B:

Ahir zaman fitnesinin yaşandığı en azılı vakitlerdeyiz sonumuzu hayreylesin mevlamız

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

parayı bölüşmede anlaşamamışlar. 20 yılda ülkenin geldiği durum:))

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

bulamıyorum chp zihniyeti

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Haber YorumlarıNECMETTİN SNTL:

İmam yoluna çıkmış diyanet gereğini yapmalı arkasında namaz kılınmaz milletin namazı boşa gidecek

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Haber YorumlarıAbdullah:

Mülakatın neticesi bufur

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