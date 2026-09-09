İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İstanbul Küçükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii'nde toplanan cuma yardımlarının usulüne uygun kaydedilmediğini belirterek şikâyette bulunan müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cami imamı İsmail A. tarafından darp edildi. Olayın ardından imamın yakınlarının müezzinin evine dayanarak ağır hakaretler yağdırdığı anlar da ortaya çıktı.

Küçükçekmece Hz. Ebubekir Camii’nde görevli müezzin Ferdi Bıyıkoğlu (42), cuma namazlarında vatandaşlardan toplanan yardımların usulüne uygun kaydedilmediğini ve müftülük kayıtlarıyla uyuşmadığını fark etti. Durumu yetkili mercilere şikayet eden Bıyıkoğlu ile cami imamı İsmail A. (52) arasında gerginlik tırmandı.

"BİZİM DÜZENİMİZİ BOZAMAZSIN" DEYİP YUMRUKLADI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şikâyetin ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İmam İsmail A., müezzin Ferdi Bıyıkoğlu’na saldırdı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, olayın şeffaflık ısrarı yüzünden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim 'Her şey usulüne göre panoya asılacak' deyince imam 'Bizim düzenimizi bozamazsın' diyerek yumrukladı. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı; aynı gün karakolun önünde de 5 kişi eşimi yerlerde sürükleyerek darp etti."

KAPISINA DAYANDILAR

Olayınn yankıları sürerken, skandala ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavgadan hemen önce imamın eşi ve annesinin müezzinin evine dayandığı anlar anbean kaydedildi. Kapı önünde çekilen görüntülerde, kadınların müezzinin eşine yönelik "O***spu... Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık" şeklinde ağır hakaretler ve sözlü tacizlerde bulunduğu duyuldu.

Kaynak: Haberler.com