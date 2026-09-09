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Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak Haber Videosunu İzle
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
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Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gündeme gelen mehir belirleme süreci, alışılmışın dışında bir talebe sahne oldu. Gelin, müstakbel eşinden mehir olarak tek seferlik bir miktar yerine, evlilikleri boyunca her yıl düzenli olarak 15 gram altın vermesini talep etti.

  • Gelin, imam nikahında mehir bedelini tek seferlik ödeme yerine her yıl 15 gram altın olacak şekilde düzenli ödeme şartı koştu.
  • Mehir talebi, ailelerin ve şahitlerin huzurunda kıyılan dini nikah sırasında yapıldı.
  • Gelinin yıllık 15 gram altın şartı, enflasyon ve değişen ekonomik koşullara karşı her yıl yenilenecek bir güvence modeli olarak belirlendi.

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri huzurunda kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi dikkat çekti.

AİLELERİN HUZURUNDA ŞAŞIRTAN TALEP

Çiftin dini nikah akdinin gerçekleştirildiği anlarda imamın mehir miktarını sorması üzerine dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geleneksel olarak peşin (muaccel) veya belirli bir vadede (müeccel) tek seferlik ödenmesi kararlaştırılan mehir bedeli için gelin farklı bir ekonomik güvence modeli belirledi. Her iki ailenin, şahitlerin ve müstakbel eşinin bulunduğu ortamda söz alan gelin, mehir bedelini yıllık bir periyoda bağlayarak her sene 15 gram altın şartı koştu.

MEHİRDE 'DÜZENLİ ÖDEME' DÖNEMİ

Evlilik akdinin dini boyutunda kadının en temel mali haklarından ve güvencelerinden biri olarak kabul edilen mehirde talep edilen bu düzenli ödeme şartı, merasimde bulunanlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Gelinin tek seferlik yüklü bir miktar veya gayrimenkul yerine, enflasyon ve değişen ekonomik koşullara karşı her yıl yenilenecek 15 gramlık altın garantisi istemesi, mehir pazarlıklarında nadir rastlanan yenilikçi bir durum olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa HAZAR:

Alan razı veren razı :) bize ne

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