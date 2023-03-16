Deprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı? Meteorolojik kaynaklardan endişe yaratan uyarı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gerçekleşen sel felaketinde bilanço neredeyse her saat ağırlaşıyor. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği sel felaketinde merak edilen soru ise deprem bölgesinde yeni bir sel riski olup olmadığıydı. Meteorolojik kaynaklar sadece Şanlıurfa'da değil Adıyaman, Diyarbakır'ın bir kısmı ve Malatya'da cumartesi ve pazar günleri yine aynı şiddette yağışlar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman bu kez sel felaketiyle karşı karşıya. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, sel sırasında kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ BİR SEL RİSKİ VAR MI?

Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, deprem bölgesinde yeni bir sel riski olup olmadığı sorusu ise akıllardaki yerini koruyordu. Merak edilen soruya yanıt CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

ŞEN: CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ BENZER KUVVETTE YAĞIŞLAR GÖRÜNÜYOR

Prof. Dr. Şen, "Durdu esasında şu an yağış ama cumartesi gününden itibaren yine neredeyse aynı şiddette yağış gözüküyor. Sadece Şanlıurfa'da değil Adıyaman, Diyarbakır'ın bir kısmı ve Malatya. Bu civarlarda tekrar kuvvetli yağış gözüküyor ama bakacağız. Takip ediyoruz onu. Cumartesi ve Pazar günü bu yağışlar tekrar olacak gibi görünüyor. İnşallah olmaz diyelim ama tahmin bunlar tabii" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR GELİŞMELERİ METEOROLOJİ'DEN TAKİP ETMELİ"

Şen açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bölgeye baktığımız zaman son 24 saatte en fazla yağış Malatya'ya düşmüş. Orada ölü ve kaybımız yok ama Urfa'da kaybımız olduğumuz için daha önemli bir yer haline geldi. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden takip ediyoruz. Vatandaşların da Meteoroloji'den takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyadan takip etmesinler lütfen. Cumartesiye dikkat diyorum. Cumartesi ve pazara dikkat. Biz yine yarın bunu bildiririz, her dakika değişiyor. Ama öyle bir tehlike var.

"DERE YATAĞINA BİNA YAPARSANIZ AFET KAÇINILMAZ OLUR"

Bu bölgede 114 kg yağmur yağdı. 90 yılda bir görülen bir yağmur bu. Kısa sürede fazla yağmur yağdı. Yağmur yağar bu yağmur bu anda değil belki 100 sene önce de yağdı, hep yağacaktır. Afete dönüşmesini biz yapıyoruz. Eğer burada kayıplarımız olmasaydı afete dönüşmeyecekti. Siz dere yataklarına bina, alt geçit, cadde yaparsanız bu afet kaçınılmaz olur. Bu Ayancık'ta da Kastamonu'da da aynı oldu. Yeni kurulacak şehirlerde bunlara dikkat edilecek."