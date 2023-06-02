Denizli'de sel felaketi: 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı selde 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü. Sel sularının taşıdığı tonlarca tomruk ve dal parçası ile çamurlu suyla dolan pansiyonunun eski fotoğrafları yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı selde 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü. Sel sularının taşıdığı tonlarca tomruk ve dal parçası ile çamurlu suyla dolan pansiyonunun eski fotoğrafları yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Pamukkale'de 31 Mayıs günü akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinde bazı noktalarda sele dönüştü. Ormandan selle sürüklenen tomruk ve ağaç parçaları dereleri taşırdı. Taşkın nedeniyle özellikle Karahayıt ve Akköy mahallelerinde sokaklar ve tarım arazileri suyla doldu. İş yerleri ve alçak kesimlerdeki bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Selin vurduğu Akköy Mahallesi'nde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.