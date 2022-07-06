'Demir Yumruk' operasyonunda, aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı

ANKARA merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce de 5 kişi tutuklanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, 4 Temmuz'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.