Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yerken 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Ataşehir Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcıvekili Burak Ceyhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile Kayhan'ın meslektaşları ve ailesi katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri Kayhan'ın eşi Nurcan Kayhan, kızı Ece Kayhan ile oğlu Deniz Kayhan kabul etti. Kayhan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

