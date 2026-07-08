Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, Türkiye'nin üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirttiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 36. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi NATO Merkezi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğimizin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini, NATO zeminini esas alması kaydıyla, destekleyeceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak birlikte başlattığımız Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti."

Kaynak: ANKA