Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Son günlerde peş peşe yapılan temaslar ve hukukçu kurmayların yasal düzenleme çalışmalarına hız vermesi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin tatile girmeden önce Meclis gündemine getirileceğine ilişkin ihtimali güçlendirdi.

SON MYK TOPLANTISINDAKİ “HIZLANDIRIN” MESAJI

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; AK Parti kurmayları, silah bırakma görüntüsünün ardından sahada yeterince ilerlemenin sağlanmadığı, terör örgütü PKK’nın mağaraların boşaltılması ve silah teslimi konusunda yavaş davrandığı görüşünü dile getiriyor ve “sahada yeterli bir adım atılmamışken bir yasal düzenleme gelmez” ifadelerini kullanıyorlardı. AK Parti kurmayları, sahadaki gelişmelerin ağır ilerlemesi nedeniyle yasal düzenlemenin getirilme ihtimalinin çok fazla mümkün olmadığını dile getirse de diğer yandan hukukçu kurmaylar yasal düzenleme konusunda çalışmalara başlamıştı. Sürecin ilerleyişine göre de çalışmaya son şeklinin verilebileceği belirtiliyordu. Bir süredir devam eden çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki talimatıyla hızlandı.

MECLİS AĞUSTOSTA SÜREÇ YASASI İÇİN ÇALIŞABİLİR

AK Parti kurmayları arasında, yasal düzenlemenin tatile girmeden önce Meclis’e sunulabileceği, ancak görüşmelerinin ekim ayında yeni yasama yılı başında yapılabileceği görüşü dile getiriliyordu ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabulünün ardından “Meclis, temmuz sonunda kapanmayabilir. Yasanın görüşmeleri için ağustosta da mesai yapabilir” görüşü dile getirilmeye başlandı.

HUKUKÇULAR ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Bu arada Erdoğan’ın MYK’daki “yasa çalışmasının hızlandırılması” yönündeki sözlerinin ardından hukukçu kurmaylar, taslak üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırdı. Konuyla ilgili çalışan hukukçu kurmaylar, ilk etapta çerçeve ve sadece suça karışmamış örgüt mensuplarının yararlanacağı düzenlemeleri içeren bir yasa çıkarılması, silahlı eylemlere karışan örgüt üyelerinin durumlarıyla ilgili ise daha sonra bir düzenleme yapılması yönünde iki aşamalı alternatifler üzerinde duruyorlardı. Ancak son günlerdeki hareketlenmeyle birlikte, “iki aşamalı değil, tek bir yasa olarak gelebileceği” yorumları da tekrar öne çıktı.

KRİTİK SORU, TEYİT VE TESPİTİ HANGİ KURUM YAPACAK?

Konuyla ilgili çalışan hukukçu kurmayların üzerinde titizlikle durduğu konu, silahlı terör örgütü üyelerinin silahları bıraktığı ve örgüt faaliyetlerine son verdiğine ilişkin “teyit” ve “tespit”in nasıl yapılacağı. Bu tespitin hangi kurum tarafından ve nasıl bir süreçle yapılacağı üzerinde detaylı şekilde çalışma yapılıyor. Teyit ve tespit işleminin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılması üzerinde duruluyor. Sürecin yürütülmesinde hangi kurumlara ne tür görevlerin verileceği, sürecin takibini yapacak “kurul”un yapısının nasıl oluşturulacağı da önemle üzerinde durulan bir başka noktayı oluşturuyor.

GELEN ÖRGÜT ÜYELERİNİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLEYECEK?

Sürecin önemli bir ayağını, yasal düzenlemenin Meclis’ten çıkmasının ardından Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin nasıl bir sürece tabi tutulacağı oluşturuyor. Hazırlanan “çerçeve yasa” taslağında konu, detaylı şekilde yer alacak. Yapılan çalışmalara göre terör örgütü üyelerinin, işledikleri suça göre uygulanacak infaz süreçleri ve denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için silahlı faaliyetin tamamen sona erdiği ve örgütsel bağın koparıldığın somut delillerle tespit edilecek. Bu kararın verilebilmesi için şiddete dayalı faaliyete son verildiği ve yeniden örgütsel faaliyete dönülmeyeceği açık şekilde beyan edilecek. Bununla birlikte toplumsal entegrasyon programına katılımları zorunlu olacak. Her örgüt üyesinin başvurusu ayrı değerlendirilecek.

CEZAEVİNDEKİLER DE YARARLANACAK

Dağdaki örgüt üyelerinin yararlanacağı infaz koşullarından, haklarında soruşturma yürütülenlerle şu anda cezaevinde bulunan örgüt mensupları da yararlanacak.