Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisine başladı. İlk durağı Anıtkabir olan ve mozoleye çelenk bırakıp Özel Defter'i imzalayan Papa 14. Leo buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Papa, tören birliğini Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

  • Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret eden 5. Papa oldu.
  • Papa 14. Leo, Anıtkabir Özel Defteri'ne 'Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum.' notunu yazdı.
  • Papa 14. Leo, İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet tarafından karşılanan Papa 14. Leo'nun ilk durağı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Mozoleye çelenk bırakan Papa buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa deftere şu notu yazdı; "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Papa 14. Leo'nun bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Papa 14. Leo, Türkçe "Merhaba asker" diyerek tören birliğini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek. Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

ZİYARETİ 70'İ AŞKIN GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

SULTANAHMET'İ DE ZİYARET EDECEK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek. Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

TÜRKİYE'YE GELEN 5. PAPA

Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5. Papa oldu. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Papa reisede elbise getirdinmi giyerim demisti.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

yok anana dansöz kıyafeti getirmiş

yanıt17
yanıt86
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Yuce Allah diyor ki Kuranda, onlarin taptigina Hakaret etmeyin, Biride Döner Sizin taptiginiza Hakaret Eder.... Devlet Buyukleri elbette Papa veya Baba her kimse karsilayacak dunya sorunlari icin gorusecek cozumler konusulacak..vs

yanıt18
yanıt50
Haber YorumlarıHasan Turk:

Efendilerim emretsin papaz elbisesi bile giyerim dedi bunu sahsen soyledi...hala savunma pesindesiniz

yanıt43
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Reiiissss papaz elbisesi giyeli yıllar oldu

yanıt31
yanıt8
Haber YorumlarıFatih K:

Yazıklar olsun bunu unutmayın

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Yazıklar olmasın. Nowiwi Olsun.

yanıt0
yanıt8
Haber YorumlarıDemir D:

reisin patronu gelmiş belli ki yeni görev verecekler ağa

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYavuz Şen:

Senin babalığın gelmiş

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSadık:

Anana yeni görev

yanıt0
yanıt0
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.