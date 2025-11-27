Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet tarafından karşılanan Papa 14. Leo'nun ilk durağı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Mozoleye çelenk bırakan Papa buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa deftere şu notu yazdı; "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum."

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Papa 14. Leo'nun bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Papa 14. Leo, Türkçe "Merhaba asker" diyerek tören birliğini selamladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek. Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

ZİYARETİ 70'İ AŞKIN GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye geldi.

İZNİK'TE AYİNE KATILACAK

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

SULTANAHMET'İ DE ZİYARET EDECEK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek. Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

TÜRKİYE'YE GELEN 5. PAPA

Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5. Papa oldu. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.