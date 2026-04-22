Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Ukraynalı iş insanının oğlu Igor Komarov, Bali’de kaçırıldıktan haftalar sonra parçalanmış halde ölü bulundu; olay uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

28 yaşındaki Igor Komarov’un 15 Şubat’ta Bali’de kaçırılmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Komarov’un influencer sevgilisi Yeva Mishalova’nın sosyal medya üzerinden yaptığı konum etiketli paylaşımların, genç iş insanının yerinin tespit edilmesine neden olduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu paylaşımlar, saldırganların Komarov’u adım adım takip etmesini kolaylaştırdı.

FİDYE VİDEOSUNDA İŞKENCE DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaçırılmasının ardından paylaşılan videoda Komarov’un ağır işkenceye maruz kaldığı görüldü. Saldırganlar yaklaşık 7 milyon sterlin fidye talep ederken, videoda Komarov’un “Uzuvlarımı kestiler, durumum çok kötü” sözleriyle yardım istediği anlar yer aldı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

PARÇALANMIŞ CESET NEHİR AĞZINDA BULUNDU

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra Bali’nin doğu kıyısında bulunan bir nehir ağzında insan uzuvları ve bir kafa tespit edildi. Yetkililer, yapılan DNA incelemeleri sonucunda parçaların Igor Komarov’a ait olduğunu doğruladı. Polis, cesedin baş, bacak ve iç organlarının parçalanmış halde bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında kiralanan bir araç ve bir villada bulunan kan izlerinin de Komarov’a ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen deliller doğrultusunda, biri sahte pasaport kullandığı belirlenen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından Yeva Mishalova’nın sosyal medya paylaşımlarına devam etmesi dikkat çekti. Mishalova’nın Komarov ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı “Seni seviyorum” notuyla paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

Kaynak: Haberler.com