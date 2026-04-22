Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı

Mütercim-tercümanlık mezunu eski Miss Turkey yarışmacısı, uzun süre işsiz kaldıktan sonra fırında çalışmaya başlayarak mutluluğu esnaflıkta bulduğunu paylaştı.

Uzun süre iş bulamayan genç kadın, sonunda bir fırında tezgâhtar olarak çalışmaya başladı. yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

FIRINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Mütercim-tercümanlık mezunu ve geçmişte Miss Turkey yarışmasına katılan bir kadın, işsizlik sürecinin ardından farklı bir meslekle hayatına yön verdi. Uzun süre iş arayışında sonuç alamayan genç kadın, sonunda bir fırında tezgâhtar olarak çalışmaya başladı.

MİSS TURKEY YARIŞMACISI

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadın, dikkat çeken ifadeler kullandı. Paylaşımında, “Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey’sindir ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” sözlerine yer verdi.

Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından hem destek hem de farklı yorumlar aldı. 

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

bunun neresi yarışmaya katilmis?

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Haklısınız Mustafa Bey.

Haber YorumlarıDeniz:

Yarismaya herkes katilabilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

