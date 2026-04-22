Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri satılan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda hakkında mahkeme 3 ay süreyle geçici konkordato kararı verdi. Nut Master markasının üreticisi olan şirket ve sahipleri de sürece dahil edilirken, alacaklılara karara itiraz etmeleri için 7 gün süre tanındı.

Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda hakkında geçici konkordato kararı verildi. Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

NUT MASTER MARKASININ ÜRETİCİSİ DE KAPSAMDA

Mahkeme kararı gereğince, Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi konkordato sürecine alındı. 14 yıllık geçmişe sahip şirketin sermayesinin 51 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE KONKORDATOYA DAHİL EDİLDİ

Konkordato kararına DKC Grup Gıda’nın yanı sıra Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da dahil edildi. Tüm taraflar için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti uygulanacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında alacaklılara da uyarı yapıldı. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte sunabilecek. Bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddi istenebilecek.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Verilen geçici mühlet süresi boyunca şirketlerin mali durumu ve borç yapılandırma süreci yakından izlenecek.

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu

Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

iyi de bugüne kadar kazandıkları ile ne yaptılar

Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak

''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: G.Saray kabul ederse derbide olacak
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan takım dün gece 3. Lig'e düştü
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak

''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: G.Saray kabul ederse derbide olacak
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi