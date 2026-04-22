Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Çin’de geliştirilen bir yapay zeka sistemi, hayatını kaybeden kişilerin fotoğraf, video ve ses kayıtlarından dijital klonlarını oluşturuyor. Yaklaşık 3 dolara sunulan bu hizmetle kullanıcılar, yakınlarının görünüşünü ve sesini taklit eden sanal versiyonlara ulaşabiliyor. Teknoloji ilgi görürken, etik ve psikolojik etkileri de tartışma yaratıyor.

  • Çin'de bir girişimci, hayatını kaybedenlerin yapay zeka destekli dijital kopyalarını yaklaşık 3 dolara oluşturan bir hizmet başlattı.
  • Sistem, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video ve ses kayıtlarını analiz ederek kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses tonunu taklit eden bir dijital karakter oluşturuyor.
  • Teknoloji, etik tartışmalara yol açarken uzmanlar psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekiyor.

Çin’de bir girişimci, hayatını kaybeden kişilerin yapay zeka destekli dijital kopyalarını oluşturarak dikkat çeken bir teknolojiye imza attı. Yaklaşık 3 dolar gibi düşük bir ücretle sunulan hizmet, kısa sürede büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARIYLA GERÇEĞİNE YAKIN KOPYA

Sistem, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video ve ses kayıtlarını analiz ederek kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses tonunu taklit eden bir dijital karakter oluşturuyor. Ortaya çıkan yapay zeka klonu, gerçek kişiye oldukça yakın bir görünüm ve konuşma tarzı sunuyor.

VİDEOLARDA “YENİDEN HAYAT BULUYORLAR”

Görüntülerde, hayatını kaybeden kişilerin dijital versiyonlarının konuştuğu ve hareket ettiği anlar dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde kaybettikleri yakınlarıyla sanal ortamda yeniden “iletişim kurabildiklerini” ifade ediyor.

ETİK TARTIŞMALAR GÜNDEMDE

Dış basında yer alan haberlere göre, bu teknoloji bir yandan yas sürecine destek olabileceği düşüncesiyle olumlu karşılanırken, diğer yandan etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ölen kişilerin dijital olarak yeniden canlandırılmasının psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA İLE YENİ BİR SEKTÖR DOĞUYOR

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, “dijital miras” ve “yapay zeka avatarları” alanında yeni bir sektörün kapısını aralıyor. Özellikle Çin’de hızla yayılan bu teknoloji, gelecekte farklı ülkelerde de yaygınlaşabilir.

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok

AK Parti 3 maddelik metni muhalefete sundu, birine itiraz geldi
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Bu Çin Dünya için baş belası

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre:

Orada 3$ dan satılıyorsa,Türkiyede 3000 tl hayırlı olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımete fatihan:

Ölüm ve kaybetme insanın doğal psikolojisi sınırları içinde bırakılmalı,mlbinlerce yıldır süren bu döngüye mûdehale paşka psikolojik sorunlar ortaya atar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Türkiye'nin köklü şirketi icradan satılığa çıktı! İşte istenen ücret
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Kanarya'yı eledi! Maç biter bitmez gözünü yine Fenerbahçe'ye dikti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Türkiye'nin köklü şirketi icradan satılığa çıktı! İşte istenen ücret
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti