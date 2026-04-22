İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Performanslarına dair eleştirilerde bulunan milli oyuncu, "Tek kelimeyle rezillik, utanç!" dedi.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a yenilerek kupadan elendi.
  • Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, takımın son 2 haftadaki performansını 'rezillik' olarak nitelendirdi.
  • İsmail Yüksek, son 2 haftada yaşananları 'utanç verici' olarak değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine yenilerek kupaya veda etti. Sarı-lacivertlilerde forma giyen İsmail Yüksek, maçın ardından dikkat çeken sözler sarf etti.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük bir hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. İnanılmaz kötüydük.'' dedi.

"SON 2 HAFTADA YAŞANANLAR UTANÇ VERİCİ"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, kendilerine eleştirilerde bulunarak, "Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Buna mecburuz. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
