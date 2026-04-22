Fred'den tepki çeken açıklama

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını dile getiren Fred, ''Henüz lige havlu atmadık'' yorumunda bulundu. Brezilyalı oyuncunun bu sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Fenerbahçeli futbolcu Fred, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR!"

Üst üste alınan sonuçlarla ilgili konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." dedi.

"HENÜZ LİGE HAVLU ATMADIK''

Galatasaray derbisi için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bizler henüz lige havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fred'in bu açıklamaları sonrası sarı-lacivertli taraftarlar başta Brezilyalı isme olmak üzere takımdaki futbolculara yoğun eleştirilerde bulunarak tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber Yorumları TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eşekbahçe :)

Haber Yorumları cemalettin acar :

havlu atmadın ama bu oyunla,hafta sonu ligede havlu atarsınız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

