Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afad'da yapılan toplantı sonrası "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezi'ne gelerek, 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili toplantıya katıldı.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Erdoğan açıklamasında "Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOKTUR"

Erdoğan ayrıca "Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.