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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezi'ne gelerek, 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili toplantıya katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afad'da yapılan toplantı sonrası "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AFAD Merkezi'ne gelerek, 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili toplantıya katıldı.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

"Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Erdoğan açıklamasında "Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOKTUR"

Erdoğan ayrıca "Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

ALLAH bu ülkeye senin gibi felaket bidaha nasip etmesin

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Haber YorumlarıYavuz:

özgür özeli ne zaman gömeceğiz?

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

reis diyorsa akan sular durur :)

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MEEE MEEE MEEE

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KASAS SURESİ'NİN 59. Ayeti'nin "2. CÜMLESİ"..... Bu yazdıklarımı İYİ OKUMANIZI rica ediyorum.... AKP = İSRAİL HOLDİNG'dir ve 2002'den beri 3 tane Müslüman ülkeyi HARABEYE ÇEVİRMİŞTİR... Önce IRAK, sonra LİBYA, en son da SURİYE.... BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ !!!.... "RECEP" te eşbaşkanı.... NİSA SURESİ'nin 93. AYETİ.... AKP'nin bütün bu yaptıkları gözönüne alındığında, AKP iktidardayken ALLAH'ın (c.c) gazabı MUTLAKA GELECEKTİR.... Yaşı müsait olanlar, AKP'nin yaptıklarını bilirler... KASAS SURESİ 59.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Şu İstanbul’un boşalması için bir çare üretin. Bir şehirde 20 milyon adam yaşarmı yazık günah. Anadolu’ya yatırım yapılması gerek ipini koparan İstanbul’a dolmuş şehir almıyor artık yeter

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Haber YorumlarıSencer:

GSM operatörlerine kayyum atılıp yargı sistemi devreye girmeli parayı alıp halkı mağdur edemezler

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

cenabıALLAH İNSANLARIMIZI ÜLKEMİZİ YENİ ACILAR YAŞATMASIN ÇOK GEÇMİŞ OLSUN İNŞALLAH

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Daha fakırın evını yenilemesını engelleyın imar hakkı mutahitlerın yuzde 30 ve kırklarda veriyorkat edındırmede yarısı bizd2n yarısı sızden daha dun sultanbeyli belediyesıne gittim 700bin tl yardım temel bıtecek 200 bin beton işi bitecek 200 ee bina bıtıncede 100bin hani sızın ve istanbulu imam oğluna kaptıran bakanınızın hiç bir lafı doğru çıkmı yor 20 senedır depremle ilgili ne yaptınız

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Haber YorumlarıAdaberen:

ol ol

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