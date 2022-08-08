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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz

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Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye olası operasyon hakkında da mesajlar verdi. Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ HAT KURMA KARARLILIĞIMIZ BAKİDİR"

Erdoğan, dünyaya seslendiği konuşmasında terör örgütü yuvalarını temizlemek amacıyla Suriye'ye planlanan olası operasyon hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı, "Ülkemize, insanlarımıza yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzu tüm dünya biliyor. Güney sınırımız boyunca 30 km derinliğinde 30 km boyunca güvenli hat kurma kararlılığımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

AK Parti Suriye PKK Güncel Haberler

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