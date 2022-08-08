Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz

Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye olası operasyon hakkında da mesajlar verdi. Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz." dedi.