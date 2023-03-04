Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 ilde kritik atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı. Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti'nin yeni büyükelçisi de İsmail Hakkı Musa oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 İLE YENİ ATAMA

Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı. Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.

ÇİN'E YENİ BÜYÜKELÇİ

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı. Önen'den boşalan koltuğa Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.