Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 Başkanı Kurum Antalya'da adil iklim finansmanı için çağrıda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Başkanı Kurum Antalya'da adil iklim finansmanı için çağrıda bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

COP31 Başkanı Kurum, Antalya'daki parlamenter toplantıda kalkınma hakkını koruyan ve finansmanı ihtiyaç duyulan yere yönlendiren adil sistem çağrısında bulundu. Kurum, iklim politikalarının yasalara ve bütçelere yansıması gerektiğini, parlamentoların kilit rol oynadığını söyledi.

??????? (AA) – ???????????? 31-? ??????????? ??? ?? ????????? ??????? ( Cop31 ), ??????? ?????????? ?????, ?????????????????? ? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ?????? ? ????????????? ???????? ???????, ??????? ???????????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ? ??? ???? ???????????, ? ????????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????.

«??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????», – ?????? ?????, ???????? ?? ????????????? ??????? ? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ???????, ???????????? ? ????? ?? ?????? ? ???????.

?? ?????? ????????, ?????? ?????? COP31 ??? ???????????, ? ? ??????? ??????? ??????????? ??????????????? ??????. ?? ???????, ??? ? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????????? ? ????????????, ?????????, ?????????????? ????????????? ???????????, ??????? ??????, ??????, ???????? ? ???????????? ????????.

????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????? ??????????, ??????????????, ????????? ?????????, ?????? ????????, ???????????? ???????, ????????? «???? ???????», ? ????? ???????? ????? ? ????????.

?? ??????????, ??? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????? ? ??????????? ? ?????? ?????? ???????, ?????????? ????????? ?????????, ??????????? ?????????????? ???????? ? ????? ?? ?????????? ???????????? ???????.

??????? ???????, ??? ?????? ? ???? ??????????? ?????? ???? ???????????. «? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ?????????????? ??? ????? ?? ????? ????????? ?????????, ??????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????? ? ????? ??????? ????, ???????????????? ? ???????», – ?????? ??.

— ??????? ???? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????

????????, ??? ???????????????? ?????? ?? COP31 ???????? ?? ???? ???????? ????????? – ???????, ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????, – ????? ???????, ??? ?????? ?????? ??????????? ??? ??? ?????????????????? ???????? ?????? ???????.

?? ??????? ???????? ?? ??, ??? ??????????? ?????? ????? ???? ??????????? ???????????. ?? ??? ??????, ?????? ?????????? ???? ?? ????? ??????? ? ????????????? ????????, ??????????????? ?????????, ???????? ? ??????????????, ? ????? ?????????????? ???????, ? ???????? ?? ?????????? ????????????.

????? ??????????, ??? ????????? ????? ???????, ????????? ??? ??? ????????, ??????????.

«??????? ?? ?????? ?????? ???? ?????, ? ????? ????? ????? ???????????. ? ?????? ?????? ???? ???????, ??????????? ? ???? ????????. ?????? ???, ? ??????? ????? ???? ???? ????, ? ??? ?????. ?????? ???????? ???????????? ?????? ????????, ???????????? ????? ???????, ??????? ?????????????? ? ???? ??????????????? ?? ?????? ???????????? ?????? ????? ????? ????????? ????????. ?? ????? ???? ??????? ??????, ?? ??? ???? ?????????????? ?????? ???????????», - ?????? ??.

?????? ????? ?????????, ??? ?????????? ?????, ????? ? ?????? ??????? ? ????????????? ????????, ? ??????? ??? ????????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ???????. «??? ?????????? ??????? ???????, ??????? ???????? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ?????????????? ????, ??? ??? ??????????, ? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????????»,- ??????? ???????.

?????? ???, ?? ??? ??????, ????????????? ? ??????, ?????? ? COP ???????????? ??????????. «?? ?? ?????, ????? ??????????, ???????????? ? ???????, ???????? ???? ? ?????? ??????????????? ?????. ????????? ? ????, ????? ???? ??????????? ? ?????????? ???????, ?????????????? ??????????????? ? ??????????????? ?????, ? ????? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ?????», – ?????? ???????.

— ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????

???????????? COP31 ????? ????? ??????, ??? ?????????? ???? ?????? ? ????? ?????? ? ?????????? ??????? ????? ???????? ????????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ????.

?? ????????, ??? ? 2021 ???? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????, ??? ????? ?????? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ? ????? ???? ??????? ? ?????????? ????????????? ???????.

?? ?????? ??????, ????????? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ????????? ???????, ????????? ??????????? ? 2025 ????, ???????? ????????????? ???????? ??????? ???? ???????? – ?? ?????????? ???????? ? ????????? ? ????????? ??????? ?? ???????????? ????????????, ??????? ???????? ?????????, ????????????? ????????, ? ????? ???????? ?????? ?????????? ? ???????.

??????? ???????, ??? ????????? ????? ????? ????? ??????? ??????, ??????? ????? ??????????????, ?????????? ???????? ?????? ????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????, ? ??? ???????? ??????? ???? ??????? ??????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????. ????? ????, ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????, ? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????????? ????????????, ?????????? ? ????????.

?? ?????? ??????, ??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????, ????????? ??????? ????????????? ???? ????????? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ? ????? ?????? ??????????????? ??????? ???????????? ? ???????????? ??????????.

«?????? ????????? ? ???????????????? ?????? (???) ?? ??????? ? ??????? ?????????????? ?? 55 ?????. ? ?????? ??? ?????????????? ??????????? ??????. ?????? ??? ? ????????????? ???????? ?????? ??? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????, ? ???????????? ????? ????? ?????????????? ??????????????? ? ?? ??????????? ?? ???????????? ??????», – ?????? ???????.

— ???????????? ?????? – ??????? ???????

????? ????? ??????????, ??? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ????????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?????????? ????????????? ??????????????? ???????.

?? ??? ??????, ???? ?????????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ????????????????? ?????? ???????? 63%. ??????? ????? ??????, ??? ? ?????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????? ?? 2040 ???? ?????????? ???? ??????? ????????????? ???????? ????????? ? ???????? ?????????? ?? 175 ????????.

?????? ? ????????? ????????, ????? ???????, ??? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????. ????? ????????????? 6 ??????? 2023 ???? ? ?????????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ??????? ?????? ???? ????????? ????????????? ? ?????????????? 455 ???. ????????, ??????? ????? ????, ???????? ???? ? ???????????? ?????????.

?? ??? ??????, ???? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ???? ? ???????? ???????????? ???????? ???????.

??????? ???????, ??? ??? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ??????????? ? ??????????????, ????????????? ????, ???????, ???????? ? ?????, ? ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ?????.

«???????????? ?????? – ??????? ????? ??????? ???????, ??? ????????? ????????? ??????. ?????????? ???????????? ????????????? ????????????? ? ???????????????, ?????? ???????????? ???????, ? ????? ???????????????? ??????????????? ????? ? ????????? ?????????. ?????? ???? ?????? ? ???????????? ????????? ???????, ?? ?????????? ????, ????????????? ? ???????????? ?? ????????????? ???????.

??????????? ???? ???????????? ?????????? ? ??? ???????? ? ? ?????? ?????????? «???? ???????». ??????, ??????? ??? ?????????? ??????? ????? ???????, ??????????? ????????? ??????? ????????? ????? ???????? ? ????? ?? ????????????? ???????. ?? ??????? ???? ?????? ????: ??? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????????, ??????? ?????? ??????, ??????? ??????, ?????????????? ? ???????? ?????? ??????????? ? ????? ???????????», – ?????? ?????.

?? ??????????, ??? ???????????? ? ???????? ??????????????, ??????? ????? ?????????? ??????????, ????? ???????? ?????? ???????????? ????? ????????.

?? ?????? ????????, ?? ?????????? COP31 ????? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ??????: ????????? ??????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????????, ???????? ???????, ???????????? ?? ????????? ???????????? ???????, ? ????? ??????? ????? ??????? ? ?????? ?????? ????????, ??????????, ?????????? ???????? ? ???????????? ?????????????.

«?? ????? ???????, ??? ??? ??????? ???????? ?? ????????. ???????? ? ???, ????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ? ????? ??????????, ????????? ????? ? ??????? ??????????? ? ?????????????, ??????????? ???????? ???????? ? ????? ?????? ????????? ? ?????? ????? ? ??????? ???????? – ??? ??? ??????? ????? ???????? ? ???????? ???????????», – ???????? ???????.

Kaynak: AA
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Şeflerden geçer not alamadı! Nurten'in MasterChef hayali sona erdi

MasterChef'te beklenmedik veda! Danilo Şef'ten özür diledi
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı15

Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Komşusundan kurtulan kebapçı hayır lokması döktürdü! Bursa'da 500 kişiye ikram

Kahveci komşusundan kurtulan kebapçı, hayrına lokma döktürdü
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...