Chp, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü Aday Gösterdi.

CHP TBMM Grubu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü; TBMM Başkanlığı’na aday gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Meclis Başkanlığı seçiminde CHP Grubu olarak Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl’ü aday göstermiş bulunuyoruz" dedi. Tutuklu Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın da Meclis Başkanı adayı olduğuna dikkat çeken Özel, "Can Atalay’ın yarın burada olacak olmaması, oy kullanamaması ve dahası Meclis Başkan Adayı olarak burada bulunup da yarışamamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Hatay’da oy kullanan seçmenlere saygısızlıktır" diye konuştu. Özel, “Yarına kadar bu konuda Yargıtay’ın derhal beklenen kararı vermesini, yargılamanın durdurulması ve kendisinin milletvekilliği görevi yapması üzerine salıverilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

CHP TBMM Grubu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü; TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Meclis Başkanlığı seçiminde CHP Grubu olarak Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl'ü aday göstermiş bulunuyoruz" dedi. Tutuklu Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın da Meclis Başkanı adayı olduğuna dikkat çeken Özel, "Can Atalay'ın yarın burada olacak olmaması, oy kullanamaması ve dahası Meclis Başkan Adayı olarak burada bulunup da yarışamamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Hatay'da oy kullanan seçmenlere saygısızlıktır" diye konuştu. Özel, "Yarına kadar bu konuda Yargıtay'ın derhal beklenen kararı vermesini, yargılamanın durdurulması ve kendisinin milletvekilliği görevi yapması üzerine salıverilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

CHP, yarın yapılacak olan TBMM Başkanı seçimi için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile Meclis Genel Sekreterliğine gelerek saat 17.00'de dilekçeyi verdiler.

Özel, başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ANKARA MİLLETVEKİLİMİZ TEKİN BİNGÖL'Ü ADAY GÖSTERMİŞ BULUNUYORUZ: Biraz önce Meclis Başkanlığı'na yaptığımız başvuruyla yarın yapılacak olan ve alınan karar gereğince yarın sonuçlanacak olan Meclis Başkanlığı seçiminde CHP Grubu olarak Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl'ü aday göstermiş bulunuyoruz. Bundan önce diğer adaylar sayın Numan Kurtulmuş ziyaret etti. Diğer adayların da adaylıklarını öğrendik. Nazik telefonlar aldık. Bütün adayları başarılar diliyoruz.

MİLLETVEKİLİNİN YARIN BURADA OLMAMASI KABUL EDİLEBİLİR: Bir kez daha burada CHP Grubu olarak, ki bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda da altı çizildi, Meclis'e seçilmiş bir milletvekilinin, Hatay'daki seçmenlerin iradesinin, milli iradenin tecelligahı olan bu çatının altına taşınması noktasında bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Can Atalay'ın yarın burada olacak olmaması, oy kullanamaması ve dahası Meclis Başkan Adayı olarak burada bulunup da yarışamamasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Hatay'da oy kullanan seçmenlere saygısızlıktır. Depremzede Hatay halkı çok yüksek oy vererek bir vekil seçmiştir. Türkiye İşçi Partisi'nden seçilen milletvekilinin yarın burada olmaması kabul edilebilir değildir. Bu Meclis'e saygısızlıktır.

KENDİSİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİ YAPMASI ÜZERİNE SALIVERİLMESİNİ BEKLİYORUZ: Meclis'in geçici Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin anonsuyla, talimatıyla ant içmek için kürsüye davet edilmiştir. Ama birileri bu davete karşı onu demir parmaklıklar ardında tutmaktadır. Bunu kabul etmediğimizi ve Meclis iradesini yarın Can Atalay'ın olmadığı ve yarışmadığı, gıyabında yarıştığı, salonda bulunamadığı bir noktada yapılacak olması, yapılacak seçimi sakatlamaktadır. Yarına kadar bu konuda Yargıtay'ın derhal beklenen kararı vermesini, yargılamanın durdurulması ve kendisinin milletvekilliği görevi yapması üzerine salıverilmesini bekliyoruz."

"USUL TARTIŞMASINA KATILACAĞIZ, BEKLENEN KARAR ALINMAZSA"

Atalay'ın yarınki Genel Kurul'a katılamayacak olmasına ilişkin yöneltilen soruya Özel, "Yeni bir tartışma var. Orada da yarına kadar Başkanlık Divanı tutumunu belirleyecek. Burada bizim yarışa girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Girmediği takdirde partisinin milletvekilleri tarafından tahmin ediyorum bir usul tartışması mutlaka açılacaktır. Biz usul tartışması açıldığı noktada da aday olabileceği noktasında, eğer Başkanlık Divanı aksine görüş bildiriyorsa olumlu bir görüş bildirir de buna itiraz eden birileri olursa da lehinde görüşümüzü bildireceğiz ve usül tartışmasına katılacağız, beklenen karar alınmazsa" dedi.

"GELECEK HAFTA SALI GÜNÜ GENEL BAŞKANIMIZ GRUP TOPLANTISINI YAPACAK"

CHP'nin grup toplantılarına Meclis kapanana kadar devam edip etmeyeceğine yönelik sorulan soruya Özel, "CHP, yarın saat 12.00'de yeni Grup Yönetim Kurulu toplantısını yapacak. Ardından saat 15.00'de Meclis Başkanlığı seçimine katılacağız. Ardından gelecek hafta salı günü 11.00'de kapalı grup toplantısı ile grubumuz toplantısını gerçekleştirecek. Saat 13.30'da sayın Genel Başkanımız Grup Toplantısını yapacak, basına açık olarak vatandaşlarımıza da seslenecek. Ardından da gelecek hafta salı günü Başkanlık Divanının seçimi olacak. Bu takvimi CHP olarak yürüteceğiz" yanıtını verdi.

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Bingöl, 1 Ağustos 1955 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bingöl ; 23, 25, 26, 27 ve 28'inci Dönem'de Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca Bingöl, CHP'de Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.