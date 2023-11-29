CHP'li Umut Akdoğan: "'türkiye Yüzyılı', Birilerini Dolandırmaya Giderken Dolandırıldıktan Sonra Koşup Gidip Saraya Sığınanların Yüzyılı Mıdır?"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ünlü futbolcuların dolandırıldığı iddiasıyla açılan "yüksek karlı gizli fon" davasıyla ilgili, "Bunun üstünü 'Faiz değil; bu, kâr payı' falan diyerek kapatamazlar, kimse kapatamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Faiz dediğin yüzde 10 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur; yüzde 300 faiz olur mu? 'Türkiye Yüzyılı' kara para aklayanların yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' imardan büyük, devasa rant sağlayanların; kentini parsel parsel FETÖ'cülere satanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen, vergi kaçırmayı marifet zanneden; vergi kaçırdıktan sonra, bire üç almayı kafaya koyduktan sonra, birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya sığınanların yüzyılı mıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ünlü futbolcuların dolandırıldığı iddiasıyla açılan "yüksek karlı gizli fon" davasıyla ilgili, "Bunun üstünü 'Faiz değil; bu, kar payı' falan diyerek kapatamazlar, kimse kapatamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Faiz dediğin yüzde 10 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur; yüzde 300 faiz olur mu? ' Türkiye Yüzyılı' kara para aklayanların yüzyılı mıdır? ' Türkiye Yüzyılı' imardan büyük, devasa rant sağlayanların; kentini parsel parsel FETÖ'cülere satanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen, vergi kaçırmayı marifet zanneden; vergi kaçırdıktan sonra, bire üç almayı kafaya koyduktan sonra, birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya sığınanların yüzyılı mıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, aralarında bazı ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Akdoğan, şunları söyledi:

" Türkiye, günlerdir çalkalanıyor. Türkiye'nin gündeminde büyük bir olay var ama iktidar partisinden bu konuyla ilgili çıt çıkmıyor. Nedir bu olay? Fatih Terim fonu, Anadolu Ajansı'nın deyimiyle 'Yüksek karlı fon davası.' Anadolu Ajansı böyle bir isim uygun görmüş.

"TÜRKİYE ÇALKALANIYOR AMA BU İŞİN GÖZLERİNDEN BİR TANESİ SİZ DEĞİLSİNİZ"

Bu, büyük bir skandal, siz bunun farkına varamamış olamazsınız ama bu konuya sessiz kalmanız, gerçekten bu skandalı görmezden gelmeniz tarihin karanlık sayfalarına geçer, bunu bilesiniz. Bunun içinde futbolcular da var, iş insanları da var, yatırımcılar da var, hatta sizin belediye meclisi üyeniz bile var, herkes bu işin içinde ve para öyle böyle bir para değil, 43 milyon dolardan bahsediliyor. 43 milyon doları bugünkü kurla çarptığınız zaman 1,2 milyar lira yapıyor. Bu işin içinde tefecilik var, bu işin içinde vergi kaçakçılığı var, yalan beyan var, tehdit var, şantaj var, darp var; Türkiye çalkalanıyor ama bu işin gözlerinden bir tanesi siz değilsiniz; bakmıyorsunuz, görmüyorsunuz, bu işten kaçınıyorsunuz, bu işten sakınıyorsunuz. Koskoca bir memleketi devasa bir kumarhane haline getirmişsiniz ama farkında değilsiniz; farkında değilseniz bir problem, farkındaysanız ve konuşmuyorsanız ayrı bir problem.

"FATİH TERİM İSMİNİN BU ŞEKİLDE LEKELENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA NİÇİN DAVACI OLMUYOR?"

İsmi en çok geçen kim? Adını da veriyor, Fatih Terim. Ne sanık olarak, ne tanık olarak, ne müşteki olarak Fatih Terim'in adı herhangi bir yerde herhangi bir şekilde geçmiyor. Şimdi birkaç sorum var. Bir; Fatih Terim isminin bu şekilde lekelendiğini düşünüyorsa niçin davacı olmuyor? Olmuyor. İki; 'Seçil benim kızım gibidir' lafını kullanıyor mu kullanmıyor mu? Üç; 20 milyon dolar kazandığı iddiası var, bununla ilgili beş kuruş vergi ödedi mi ödemedi mi? Fatih Terim helal yollarla, yasal yollarla, doğru yollarla bir ayda yüzde 300 faiz alınmayacağını biliyor mu bilmiyor mu?

"MASAK NE İŞ YAPIYOR MERAK EDİYORUZ"

Bunun üstünü 'Faiz değil, bu, kar payı' falan diyerek kapatamazlar, kimse kapatamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Faiz dediğin yüzde 10 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur; yüzde 300 faiz olur mu? Olmaz. Messi dünyaca ünlü bir futbolcu, vergi kaçırdığı gerekçesiyle Arjantin'de ailesiyle birlikte yargılandı, sonra ceza aldı, bu ceza paraya çevrildi ve adamı mahkemelerde süründürdüler. Bizim aslan parçaları da saraya gidiyor, saraya; yargılanmak margılanmak, vergi kaçakçılığı yok; saraya gidiyorlar, yardım istiyorlar. Bu ayıp Türkiye'nin değil sizin ayıbınızdır.

"NAS HALA ORTADA DEĞİL Mİ?"

Nas hala ortada değil mi, Cumhurbaşkanı ortada değil mi, bu arkadaşların sözde sevgisi ortada değil mi? Ortada olan çıkarlarınız. Herkes sisteme verdiği paradan bahsediyor, aldığı paradan bahseden yok. Bugün Sayın Bahçeli söyledi, tepkisini gösterdi, belki 'Komisyon kuralım' dersek MHP 'evet' der, vallahi siz 'hayır' dersiniz. Gelin, bu komisyon kurma önerisini siz getirin, biz 'evet' diyelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu araştırsın. Neden? Merak ediyoruz, bir bankanın bir şubesinde bu olay çıktı, belki başka şubesinde de var, belki başka bankalarda da var dolayısıyla bunu araştırmak bizlerin görevi. MASAK ne iş yapıyor merak ediyoruz, BDDK ne iş yapıyor merak ediyoruz, bunların hepsi bizim merakımız.

"'TÜRKİYE YÜZYILI' HARAMZADELERİN, KARA PARA AKLAYANLARIN YÜZYILI MIDIR?"

'Türkiye Yüzyılı'ndan kastınız bu mudur, en çok da bunu merak ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' saadet zincirlerinin yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' çiftlik bankların yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' tosuncukların yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' haramzadelerin yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' kara para aklayanların yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' imardan büyük, devasa rant sağlayanların; kentini parsel parsel FETÖ'cülere satanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen, vergi kaçırmayı marifet zanneden; vergi kaçırdıktan sonra, bire üç almayı kafaya koyduktan sonra, birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya sığınanların yüzyılı mıdır?

Bu konu bu Meclis'in çatısı altında konuşulmalıdır, bu konu sizin de duyarlılık alanınıza girmelidir. Fatih Terim'den başlamak üzere, bu konuya bulaşmış banka çalışanına kadar kim varsa - kimi diyor 18, kimi diyor 25 kişi- mutlaka yargılanmalıdır ve bununla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleyecek samimi bir çift sözü olmalıdır."