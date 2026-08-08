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Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Haber Videosunu İzle
Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş
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Adana’nın Seyhan ilçesinde birlikte yaşadığı V.B. tarafından sistematik şiddete uğradığını belirten S.M., dehşet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleriyle savcılığa başvurdu. Talihsiz kadının saçından tutularak yerde sürüklendiği anların dosyaya girmesinin ardından saldırgan hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde S.M., birlikte yaşadığı V.B.'nin kendisini sistematik olarak darbettiğini 2024 ve 2025 yıllarına ait güvenlik kamerası görüntüleriyle savcılığa kanıtlayarak suç duyurusunda bulundu.
  • Görüntülerde V.B.'nin kadını saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği anlar yer aldı.
  • Adli makamlar V.B. hakkında 1 ay süreli uzaklaştırma kararı verdi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kadın, uzun süredir birlikte olduğu erkek tarafından uğradığı şiddeti kanıtlayarak yargıya başvurdu. Darp anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarıyla savcılığın yolunu tutan mağdur kadın, adalet talebinde bulundu.

YILLARCA SÜREN ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARIYLA BELGELEDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan S.M. ile V.B. arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik kısa sürede kavgaya dönüştü. V.B. isimli erkeğin kendisini sistematik olarak darbettiğini belirten S.M., 2024 ve 2025 yıllarında maruz kaldığı şiddet anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak savcılık dosyasına sundu.

1 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Sunulan dehşet verici görüntülerin ardından harekete geçen adli makamlar, V.B. hakkında 1 ay süreli uzaklaştırma kararı verdi. Yaşadığı dehşet anlarını sosyal medyada da paylaşan talihsiz kadın, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Görüntülerde; V.B.’nin çaresiz kadını saçından tutarak yerde sürüklediği ve acımasızca darbettiği anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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