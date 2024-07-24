CHP'li Milletvekili Okan Konuralp, BTK'nın Prof. Dr. Yaman Akdeniz'e cevap vermemesini TBMM gündemine taşıdı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Okan Konuralp, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) mahkeme kararına karşın Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in 6 Şubat depremlerinde Twitter'a erişimin kısıtlanmasıyla ilgili sorularına yanıt vermemesini TBMM gündemine taşıdı. Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Yaman Akdeniz'in talep ettiği belgelerin 'gizlilik niteliği' olmadığı bilindiği halde ve Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin bu yönde kararına rağmen bilgi edinme hakkı neden engellenmektedir ve sorulara neden cevap verilmemektedir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuralp, şunları kaydetti:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir yıkıma ve insani krize yol açtı. Depremin hemen sonrasında, birçok insan sosyal medya platformları aracılığıyla arama-kurtarma çalışmaları, yardım talepleri ve haberleşme ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Ancak, tam da bu kritik dönemde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bir kararla Twitter'a (şu anki adıyla X) erişim yaklaşık 10 saat boyunca kısıtlandı. Bu karar, halkın bilgiye ulaşımını ve iletişim kurma yetisini ciddi şekilde engelleyerek büyük bir tepkiye yol açmıştır. BTK'nın bu kararı, kriz anında hayati bir bilgi akışının kesintiye uğramasına neden olmuştur. Sosyal medya platformları, özellikle de Twitter, acil durumlarda hızlı ve etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Deprem gibi acil durumlarda, saniyelerin bile hayati öneme sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, BTK'nın bu kararı insan hayatını doğrudan tehlikeye atan bir davranış olarak değerlendirilmektedir."

BTK, Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in sorularını yanıtlamalı

Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in BTK'ya sorularının hukuksuzca cevaplanmadığını ifade eden Konuralp, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme, BTK'nın Akdeniz'e verdiği yanıtın hukuka uygun olmadığına ve idari işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararında 'Davacı tarafından, meydana gelen depremden 2 gün sonra en etkili iletişim araçlarından biri olan Twitter'da bant daraltma uygulamasına gidilmesine ilişkin alınan kararların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında verilmesi amacıyla yapılan başvurunun, talep edilen bilgi ve belgelerin hangi gerekçeyle gizli olduğu ve hizmete özel milli gizlilik derecesine sahip olduğu sebebiyle birlikte belirtilmeksizin reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır' denilmiştir. Bu karar, BTK'nın sorulara cevap vermekten kaçındığını, yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğunu ve demokratik toplum düzeninde kabul edilemez olduğu yönünde kuşkular uyandırmaktadır. Bu olay, demokratik değerler ve ifade özgürlüğü açısından ciddi bir ihlali temsil etmektedir. Kriz anında halkın bilgiye erişimini kısıtlamak, demokratik toplumların temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bilgiye erişim, özellikle de acil durumlarda, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini korumak için esastır. BTK'nın bu davranışı, devlet kurumlarının vatandaşlarına karşı olan sorumluluklarını ve şeffaflık ilkesini ihlal etmektedir. Devletin, vatandaşlarının güvenliğini ve refahını koruma sorumluluğu, bilgiye erişim hakkını güvence altına almakla başlar. Bu doğrultuda, BTK, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in sorularını cevaplamalı ve aldığı kararın hukukiliği ve şeffaflığı konusunda toplumu bilgilendirmelidir" dedi.

Konuralp, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"1- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in talep ettiği belgelerin "gizlilik niteliği" olmadığı bilindiği halde ve Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin bu yönde kararına rağmen bilgi edinme hakkı neden engellenmektedir ve sorulara neden cevap verilmemektedir?

2- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in yukarıda belirtilen sorularına ilişkin yanıtlar nelerdir? Söz konusu beş soruya dair kamuoyunu kapsamlı ve ayrıntılı şekilde bilgilendirmek üzere yanıt verir misiniz?

3- Cumhurbaşkanlığı tarafından 5809 sayılı Kanun'un 60. maddesi kapsamında alınan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilen kararın kopyası nedir?

4- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilgili nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen üst yazının kopyası nedir?

5- Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı kararının kopyası nedir?

6- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilgili sulh ceza hakimliğine gönderilen ve bant daraltma tedbirinin sonlandırılması talepli üst yazının kopyası nedir?

7- Sulh Ceza Hakimliği tarafından bant daraltma tedbirinin sonlandırılması kararının kopyası nedir?