CHP'li Kılıç, kaybolan 9 denizci için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrı yaptı

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan dokuz denizciye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na "Gereken uzmanı bulun, gerekli çalışmayı yapın, ekipmanı sağlayın. Dokuz denizciyi denizin karanlığında, dokuz aileyi de belirsizliğin karanlığında bırakmayalım" çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Maltepe'de bir binanın üç katının çökmesi, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, okullarda ücretsiz yemek uygulaması ve Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki dokuz denizcinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, konuşmasına İstanbul Maltepe'de yedi katlı bir binanın üç katının çökmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, üçü çocuk 10 kişinin enkazdan kurtarıldığı olaya ilişkin başsağlığı mesajıyla başladı.

Maltepe'deki binanın çökmesine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Bildiğimiz kadarıyla bu sabah bir deprem olmadı. Ortada test edilmiş bir dış etken de hala yok. Peki yedi katlı bir binanın üç katı nasıl çöker? Bunu da sorgulamak zorundayız" dedi.

Türkiye'nin kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıç, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerde büyük can kayıpları meydana geldiğini hatırlattı. Kılıç, "Türkiye bu ihmallerin ve gecikmenin bedelini daha geçtiğimiz yıllarda çok ağır bir şekilde ödedi. O yüzden bunu her seferinde yeniden hatırlamamız için yeni bir acı olaya ihtiyaç yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ, SAVAŞ VE BARIŞ MESELESİ MİLLETİN TEMSİLCİLERİNDEN GİZLENEMEZ"

Kılıç, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Anlaşmanın Türkiye'ye hangi askeri yükümlülükleri getirdiğinin açıklanmasını isteyen Kılıç, "Taraf ülkelerden birine saldırılması, Türkiye'nin otomatik olarak savaşa girmesi anlamına mı gelebilir? Suudi Arabistan ya da Pakistan'a karşı bir saldırı olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tezkeresinin onayı gerekecek mi?" sorularını yöneltti.

İran ile Suudi Arabistan arasında olası bir çatışmada Türkiye'nin konumunun ne olacağının da açıklanmasını isteyen Kılıç, anlaşmanın içeriği ve Türkiye'ye getirdiği yükümlülüklerin Meclis ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Kılıç, "Türkiye'nin güvenliği, savaş ve barış meselesi milletin temsilcilerinden gizlenemez" dedi. CHP olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmeye davet ettiklerini belirten Kılıç, çağrının karşılıksız kalması halinde genel görüşme açılması için önerge vereceklerini söyledi. Kılıç, gerekli görülmesi halinde devlet güvenliği ve diplomatik hassasiyetler gözetilerek kapalı oturum yapılabileceğini de ifade etti.

"Biz devlet sırlarının açıklanmasını değil, devletin geleceğini ilgilendiren, tüm toplumu ilgilendiren kararların milletin Meclisi'nden saklanmamasını istiyoruz" diyen Kılıç, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'e gelmeli ve milletvekillerinin, muhalefetin sorularını cevaplamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA BİR ÖĞÜN YEMEK VERMEK İÇİN ANKETE Mİ İHTİYACIMIZ VAR?"

Kılıç, okullarda ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ankete de tepki gösterdi. Çocukların okullarda en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve sıcak yemek yiyebilmesi için uzun süredir çağrıda bulunduklarını belirten Kılıç, Bakanlığın öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik anket başlatmasını eleştirdi.

Kılıç, "Çocuklara bir öğün yemek vermek için bir ankete mi ihtiyacımız var? Çocuklar bu anketin sonucuna göre mi yemeklerini yiyebilecek ya da yemeyecek" diye sordu.

Çocukların okullardaki beslenme durumunun kantinlerde gözlemlenebileceğini belirten Kılıç, "Bir bakın bakalım kaç çocuk ne alabiliyor? Kaç çocuk yutkunup geçiyor kantin önünden hiçbir şey alamadan" dedi.

Kılıç, ekonomik nedenlerle çocukların yeterli beslenememesinin eğitimlerini de etkilediğini savunarak, "Bir çocuğun aklı teneffüste arkadaşının yediği yemekte kalıyorsa o çocuk nasıl odaklansın ya da karnı zil çalıyorsa. ya da akşam evde acaba yemek var mı yok mu diye düşünüyorsa bir çocuk, nasıl derse odaklansın" ifadelerini kullandı.

"2026 Türkiye'sinde hala bir öğün yemek, bir kalıp sabunu muhalefete konuşturuyorsunuz" diyen Kılıç, ücretsiz okul yemeği uygulamasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kılıç, "Bir öğün yemek lütuf değil bu çocuklara. Bir kalıp sabun lüks değil. Bu çocukların en temel hakkı. Sayın Bakan bir an önce çağrımıza kulak versin. Ücretsiz okul yemeği uygulaması için hemen takvimi açıklasınlar, kaynağını belirlesinler ve her okulda sağlıklı, dengeli ve ücretsiz bir öğün yemeği hayata geçirsinler" diye konuştu.

"DOKUZ DENİZCİ, DOKUZ AİLE BELİRSİZLİĞİN İÇİNDE BEKLİYOR"

Kılıç'ın basın toplantısında gündeme getirdiği bir diğer konu ise Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında kaybolan dokuz denizci oldu.

2 Eylül'de Marmara Denizi'nde Alsu gemisi ile Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpıştığını, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebatıyla battığını belirten Kılıç, 5 Eylül'de geminin yerinin tespit edildiğini ve kaptan Yaşar Kahya'nın naaşına ulaşıldığını söyledi.

Kılıç, geride dokuz denizcinin kaldığını belirterek, "Dokuz denizci, dokuz aile, dokuz ayrı evde dinmeyen bir bekleyiş var şu anda. Her telefon çaldığında aynı umutla açıyorlar. Acaba bizim yakınımıza ulaşıldı mı diye" dedi.

Ailelerin herhangi bir ayrıcalık istemediğini vurgulayan Kılıç, "Sevdiklerine ulaşmak, onları gereğince toprağa vermek, hiç değilse bir mezarlarının başında dua etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ailelere, "Deniz çok derin, yeterli ekipmanımız yok" şeklinde yanıt verildiğini ileri süren Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na çağrıda bulundu.

Kılıç, "720 metre derinlikteki geminin yerini tespit edebiliyorsunuz da o gemiye ulaşmanın yollarını neden aramıyorsunuz? Hangi uzmanlarla görüştünüz? Hangi teknolojileri araştırdınız? Hangi uluslararası kuruluşlardan yardım istediniz" diye sordu.

Dünyada derin sulardaki batıklara ulaşıldığına ilişkin örnekler bulunduğunu belirten Kılıç, farklı uzman ve kuruluşlardan teknik destek alınabileceğini, uzaktan kumandalı su altı araçlarının kullanılabileceğini ve geminin belirli bölümlerine müdahale imkanının araştırılması gerektiğini söyledi. Kılıç, "Çünkü artık ailelerin teselliye değil somut bir cevaba ihtiyacı var. Bir aydır bekliyorlar" dedi.

"KAZANIN NEDENLERİ DE ARAŞTIRILMALI"

Kılıç, kazanın ardından sigorta şirketleri ve gemi işletmecilerinin sorumluluklarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Enkaza müdahalenin maliyetlerinin hangi kaynaklarla karşılanabileceğinin incelenmesini isteyen Kılıç, "Bakanlık bütün bu kurumları ve şirketleri bir araya getirmeli. Hem operasyonu hem de operasyonun finansmanını muhakkak sağlamalı" dedi.

Kazanın nedenlerinin de kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini belirten Kılıç, seyir kayıtları, haberleşme, denetimler ve gemi trafiğine ilişkin süreçlerin incelenmesi gerektiğini ifade etti. Kılıç, "Sorumluluklar ve sorumlular da muhakkak ortaya çıkarılmalı ve hesabını vermeli" diye konuştu.

"LÜTFEN BİZİ MEZARSIZ BIRAKMAYIN"

Dokuz ailenin kendilerine mektup gönderdiğini belirten Kılıç, mektupta yer alan "Lütfen bizi mezarsız bırakmayın" ifadesini aktardı. Kılıç, "Düşünün, bir ülkede dokuz aile bırakın yakınına ulaşmayı, 'mezarsız bırakmayın' diye bir çağrı yapıyor. Devletten istedikleri tek şey sevdiklerine son kez veda edebilmek" dedi.

Bakanlıktan bilimsel ve teknik çalışma yürütmesini isteyen Kılıç, gerekli uzman ve ekipmanların yurt dışından da temin edilebileceğini söyledi. Kılıç, "Dokuz denizciyi denizin karanlığında, dokuz aileyi de belirsizliğin karanlığında bırakmayalım. Bu insanların bir isteği var. Yakınlarına birer mezar taşı istiyorlar. Başında dua edebilecekleri bir yer istiyorlar ve sevdiklerine de son kez veda etmek istiyorlar. Bu aileleri mezarsız bırakmayalım Sayın Bakan" dedi.

CHP olarak aileleri yalnız bırakmayacaklarını belirten Kılıç, konuyu TBMM gündemine taşımaya devam edeceklerini ve dosyanın kamuoyunun gündeminden düşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA