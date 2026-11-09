Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifi görüşülmeye başlandı. Bakan Gürlek, sunumunda fon soruşturmalarından yargının iş yüküne, dijital dönüşümden yeni yargı paketine kadar birçok konuda bilgi verdi.

“HİÇ KİMSEYE HUKUKUN ÜSTÜNDE BİR KONUM TANINAMAZ”

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda konuşan Gürlek, adalet hizmetlerinin temel hedefinin adalete erişimi kolaylaştırmak ve yargıya duyulan güveni güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Gürlek, hukuk devletinin gücünün vatandaşların kurumlara duyduğu güvenle ölçüldüğünü belirterek, “Hiç kimseye hukukun üstünde bir konum tanınamaz; hiçbir vatandaşımız da hukukun sağladığı güvencelerden mahrum bırakılamaz. Yargı bağımsızlığı, her şartta koruduğumuz en önemli değerimizdir” dedi.

FON SORUŞTURMALARINDA 464 ŞÜPHELİ

Ülke ekonomisini ve vatandaşların birikimlerini hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Gürlek, soruşturmalarda para hareketlerinin, mali bağlantıların ve malvarlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini aktardı. Gürlek, araştırmaların piyasa aktörleriyle sınırlı kalmadığını, denetim mekanizmalarına uzanan bağlantıların da soruşturulduğunu kaydetti.

Soruşturmalarda 9 Kasım 2026 itibarıyla 464 şüphelinin bulunduğunu belirten Gürlek, “120 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

31,5 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ

Yaklaşık 31,5 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edildiğini açıklayan Gürlek, tasfiye süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlara ödemelerin yapıldığını, diğer fonlarda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gönüllü iadenin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Gürlek, “Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kar kalmayacaktır. Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir. Yargının yolunu kanun belirler, kararını delil şekillendirir” diye konuştu.

BU YIL 12 MİLYON DOSYA KARARA BAĞLANDI

Yargının iş yüküne ilişkin verileri paylaşan Gürlek, bu yıl yaklaşık 12 milyon dosyanın karara bağlandığını açıkladı. Gürlek, 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının 26 bin 612'ye, 51 bin 681 olan personel sayısının ise 181 bin 540'a yükseldiğini kaydetti.

Adli yargıda mahkeme sayısının 3 bin 581'den 9 bin 214'e, idari yargıda faal mahkeme sayısının 146'dan 247'ye, ihtisas mahkemesi sayısının da 986'dan 2 bin 391'e çıktığını belirten Gürlek, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin 2026'da faaliyete geçmesiyle istinaf mahkemesi sayısının 18'e yükseldiğini söyledi. Gürlek, bölge idare mahkemesi sayısının 12'ye çıktığını, Edirne Bölge İdare Mahkemesinin de kısa süre içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

YAPAY ZEKA 30 MİLYON EMSAL KARARI TARAYACAK

Dijital dönüşüm çalışmalarına değinen Gürlek, UYAP’ın 65 kurumla 211 farklı entegrasyonunun bulunduğunu belirtti. Gürlek, yerli imkanlarla geliştirilen UYAP Yapay Zeka Karar Destek Sistemi’nin 30 milyondan fazla emsal kararı saniyeler içinde tarayarak ilgili içtihatları hakimlerin önüne getireceğini, sistemin pilot uygulamanın ardından yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gürlek, 2019'dan bu yana 434 milyonun üzerinde elektronik tebligat gönderildiğini, OECD’nin 2025 yılında yayımlanan Bir Bakışta Devlet Raporu’nda Türkiye’nin yargının dijitalleşmesinde en proaktif beşinci ülke olarak gösterildiğini aktardı.

13. YARGI PAKETİ YOLDA

2025-2029 dönemini kapsayan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Gürlek, 11. Yargı Paketi ile örgütlü suçlarla mücadelenin güçlendirildiğini, çocukların suç örgütlerince kullanılmasına karşı yaptırımların ağırlaştırıldığını hatırlattı. Gürlek, 13. Yargı Paketi çalışmalarında yargılamaların hızlandırılması, ceza adaletinin etkinliği ve bilişim suçlarıyla mücadeleye öncelik verdiklerini kaydetti.

ARABULUCULUKTA ANLAŞMA ORANI YÜZDE 61

Arabuluculuk kapsamında 10 milyon 543 bin 534 dosyanın sisteme alındığını, bunların 6 milyon 201 bin 547'sinde anlaşma sağlandığını açıklayan Gürlek, müzakeresi süren dosyalar hariç anlaşma oranının yüzde 61 olduğunu belirtti. Gürlek, ceza hukukunda 2017'den bu yana 4 milyon 504 bin 388 dosyanın uzlaştırma kapsamına alındığını ve müzakeresi tamamlanan dosyalarda yüzde 83 oranında uzlaşma sağlandığını bildirdi.

9 AYDA 294 KİŞİNİN İADESİ SAĞLANDI

Uluslararası adli iş birliğine de değinen Gürlek, 2026'nın ilk dokuz ayında 294 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

Gazze’de yaşananlara ilişkin de konuşan Gürlek, “Hukukun her coğrafyada eşit uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Gazze’de sivillerin yaşadığı ağır mağduriyetler karşısında yaşam hakkını ve insan onurunu savunmak ortak sorumluluğumuzdur. Hukukun üstünlüğü, güçlünün üstünlüğüne dönüşmemelidir” dedi.

BAKANLIĞA 524,7 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Gürlek, 2027 yılı bütçe teklifinde Bakanlığa 524 milyar 692 milyon 545 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. 2025 yılında Bakanlığa 280 milyar 275 milyon 802 bin lira ödenek tahsis edildiğini, yıl içindeki eklemelerle toplam tutarın 287 milyar 447 milyon liraya ulaştığını belirten Gürlek, 2025 bütçe giderlerinin 285 milyar 626 milyon lira olarak gerçekleştiğini aktardı. Gürlek, Sayıştay Raporu’nda kamu zararına ilişkin bir tespit bulunmadığını ifade etti.

“YENİ ANAYASA İLE TAÇLANDIRILACAĞINDAN EMİNİM”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, Adaletin Yüzyılı idealinin demokratik, yeni bir Anayasa ile taçlandırılacağına inandığını söyledi. Gürlek, ardından Bakanlığın 2027 yılı bütçesini ve 2025 yılı kesin hesabını komisyona sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı