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Shanxi eyaletindeki Taiyuan'da yüksek katlı binada çıkan yangında en az 14 kişi öldü

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Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan'da yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililere göre 9'u ağır 25 kişi hastanede tedavi görüyor; alevler yaklaşık iki saatte söndürüldü, kurtarma çalışmaları 20.30'da tamamlandı ve soruşturma başlatıldı.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan şehrinde yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde dün bir binada yangın çıktı. Taiyuan şehrinde yüksek katlı bir binadan yükselen alevler en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Çinli yetkililer, 9'u ağır 25 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Alevler yaklaşık iki saat sonra söndürülürken, kurtarma çalışmaları yerel saatle 20.30 itibarıyla tamamlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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