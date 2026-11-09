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Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

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Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı
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Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüzünü kar maskesiyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir şüpheli kuyumcu dükkanına girdi. Soygun girişiminden sonuç alamayan şüpheli motosikletiyle kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADIYAMAN'da, pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına giren kar maskeli şüpheli, soygun girişiminde sonuç alamayınca kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR MASKESİ VE POMPALI TÜFEKLE GİRDİ

Olay, sabah saatlerinde, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Amacına ulaşamayıp panikleyen şüpheli, dükkandan çıkıp motosikletiyle kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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