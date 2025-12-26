Ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, Kapadokya'yı 9 dilde dünyaya tanıtıyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan 58 yaşındaki ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, kendi imkanlarıyla öğrendiği 9 dille dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere memleketi Kapadokya'yı tanıtıyor.

Ailesiyle yaşadığı Üçkuyu köyündeki ortaokulda öğrendiği İngilizce'sini geliştirmek isteyen Yavuz, henüz 14 yaşındayken önce Avanos ilçesine ardından daha çok turistin geldiği Göreme beldesine taşındı.

Yavuz, çeşitli kaynakları ve kitapları kullanarak kendi imkanlarıyla önce İngilizce'sini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Japonca ve Flamanca öğrendi.

Turistlerle sürekli pratik yapan Yavuz, öğrendiği yabancı dillerle dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilere memleketini tanıtmaya başladı.

Cemalettin Yavuz, AA muhabirine, bir restoranda çalıştığını ancak boş zamanlarında turistlere gönüllü olarak bölgeyi tanıttığını söyledi.

Küçük yaştan itibaren yabancı dillere merakı olduğunu belirten Yavuz, "Baktım çok turist geliyor ben de memleketimizin faydasına olması için çalıştım, çabaladım ve 9 dil öğrendim. Herkes farklı yetenekle yaratılmıştır. Allah beni bu şekilde yarattı. İnsanlara bunu daima söylüyorum." diye konuştu.

Yavuz, bildiği yabancı dilleri isteyenlere yine kendi imkanlarıyla öğretmeye çalıştığını ifade etti.

"Tamamen kendi çabamla öğrendim"

Kendine göre bir öğrenme yöntemi kullandığını anlatan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İspanyolca ve İtalyanca gibi dilleri öğretirken 'Allah bize 5, 5 ve 1 vermiştir' diyorum. Yani duyduğunuz kelimenin 5 defa yazılışını, 5 defa okunuşunu ve 1 defa da Türkçe'sini yazacaksınız. O zaman öğrenmiş oluyoruz. Tamamen kendi çabamla öğrendim, bir de tabii ki Allah vergisi. Tabii ki kaynaklar, kitaplar kullandım. Kullanmadan olmaz. Zaten dinimizin ilk emri 'oku' olduğu için okuyarak ve çalışarak oldu. Okuyup öğrendiklerimi pratik yaparak, konuşarak devam ettim. Sadece Kapadokya bölgesinde değil, Türkiye genelinde tarihi ve turistik yerlerimizin tanıtımında elimden geldiği, dilimin döndüğünce yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadar bunları başkalarına öğretmeye de çalışıyorum. İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, biraz Korece, Japonca ve Flamanca konuşuyorum."

Yavuz, ortaokul mezunu biri olarak 9 dil bilmesini insanların şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

"Haklı gururu hissediyorum"

Bazı insanların ortaokul mezunu olduğuna inanmadığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bazıları 'Nasıl olur, siz illa ki bir üniversite mezunusunuzdur' diyor. Böyle değil, ben tamamen doğal bir şekilde öğrendim ve böyle de uyguladım. Bu beni gururlu hissettiriyor çünkü ben Türk'üm. Türk olduğumuzu unutmamamız lazım. Türkler her şeyi başarabilir, bunu unutmayalım. Tabii ki o haklı gururu hissediyorum. Ülkemi tanıttığım, konuştuğum turistler hep olumlu dönüş yapıyor."

Yavuz, özellikle gençlere "bir dil, bir insan" düşüncesiyle yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Halen yeni dil öğrenme hayali olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Endonezya ve Malezya dilleri var, Malay dili. Bunlar bana çok tatlı gelen diller. Çok güzel ülkeler ve onlarla da iletişim kurmayı isterim." dedi.

Yavuz, internet üzerinden de bölgeyi tanıtmak amacıyla çalıştığını sözlerine ekledi.