Çekmeköy'de Seyyar Satıcı ile Zabıta Arasında Bıçaklı Tartışma

ÇEKMEKÖY'de seyyar satıcıyla İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Madenler'de meydana geldi. İddilara göre, meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere zabıta ekipleri, satışın yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıtayla tartışmaya başladı.Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcı elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı. Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemeyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.