Haberler

Bursa'da Arkadaşını Öldüren ve Sevgilisini İstismar Eden Adamın Yargılanmasına Devam Edildi

Bursa'da Arkadaşını Öldüren ve Sevgilisini İstismar Eden Adamın Yargılanmasına Devam Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, arkadaşı Recep Özaslan'ı öldüren ve sevgilisi Fatma O.'yu 21 gün evinde tutarak cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına devam edildi. Savcı, Sarıkaya için toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BURSA'da arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) öldürdükten sonra sevgilisi Fatma O.'yu da (45) yaralayıp 21 gün boyunca evinde tutup, cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya'nın (50), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 37 yıla kadar hapsi istendi.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

EVE GELEN POLİSLERE, SORUN OLMADIĞINI SÖYLETTİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

'YARALIYIM' MESAJI

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın' dedi. Fatma O.'nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.'nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya'yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakaladi. Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı.

'RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMADI'

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sarıkaya ile Fatma O.'nun avukatları Elif Tuba Karakoç, Gizem Berceste Olgun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Gizem Yılmaz katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savunma için ek süre isteyen İlyas Sarıkaya'ya söz verdi. Müştekiyle 3 aylık birlikteliklerinin olduğunu iddia eden Sarıkaya, "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ve istediği şekilde cinsel ilişkiye girdik. Fatma O. ile evlilik aşamasındaydık. Hatta yakınlarının da soruşturma aşamasında böyle beyanları olmuştu" diyerek kendini savundu.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Sarıkaya'nın ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Gizem Yılmaz, "Sanığın savunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaralı olan bir insanın cinsel ilişki istemesi ne kadar doğrudur? Sanığın üst sınırdan yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, İlyas Sarıkaya hakkında, 'Kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı', 'Zincirleme cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaaya itiraz eden Sarıkaya'nın avukatı Sadaret Yücehan Balkır, savunma için ek süre talep ederken; mahkeme heyeti, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.