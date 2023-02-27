Bu garip binayı görenler 'Kader planına göre inşa edilmiş' demekten kendini alamıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde inşa edilen bir bina kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan yorumlarda "Kader planına uygun inşa edilen bir bina" yorumları yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, sosyal medyada dayanıksız olduğu tahmin edilen binalar paylaşılmaya devam ediyor.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Olası bir deprem için gözlerin çevrildiği İstanbul'un en kalabalık ilçelerden biri olan Esenyurt'taki 38 katlı olduğu öne sürülen bir bina sosyal medyada gündem olmuştu. Konuşulan ve korku yaratan bu binalardan bir tanesi de Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki 20 kattan daha büyük olduğu görülen bu ev…

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Sık sık toprak kaymalarının yaşandığı Zonguldak'ta, bu kadar yüksek bir binanın böyle bir zemine yapılması sosyal medya kullanıcılarının "Depreme bile gerek yok gibi duruyor", "Kader planına uygun inşa edilen bir bina" şeklindeki yorumlarına neden oldu.

O yorumlardan bazıları: