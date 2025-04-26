Bosna Hersek'te Tarihi Vakıf Eserleri Yeniden İbadete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" kapsamında yeniden ibadete açılan eserlerin açılışına iştirak etti.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Osmanlı dönemi eserleri Şeyh Opijac Tekkesi ve Mostar Hacı Bali Camisi'nin ibadete açılışları dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Mostar Şeyh Opijac Tekkesi'nin açılışında konuşan Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sadece taşınmazları korumakla kalmadığını, aynı zamanda ait oldukları coğrafyanın ruhunu, kimliğini ve hafızasını yaşatan eserleri, içerdiği manalar doğrultusunda ihya ve inşa ettiğini söyledi.

Şeyh Opijac Tekkesi'nin, asırlar boyunca bölge sakinlerinin ve başka diyarlardan gelen taliplerin ruhlarını besleyip, idrakini zenginleştirmiş bir kutlu yapı olduğunu belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek, bizim için sadece güzel ilişkilerimizin olduğu bir dost ülke değil. Bu coğrafya, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın derin izlerini taşıyışıyla bizleri birbirimize gönülden bağlıyor. İşte bu şuurla, bu topraklardaki ecdat yadigarı vakıf eserlerimize sahip çıkmak, onları aslına uygun olarak restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Mostar Hacı Bali Camisi'nin açılışına katılan Bosna Herseklilere hitap eden Aksu, caminin Osmanlı'dan kalan bir vakıf eseri olduğunu söyledi.

Aksu, yıllar içinde tahribata uğrayan camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğünün tekrar ayağa kaldırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mutluyuz, iftihar doluyuz. Hacı Bali Camisi, minarelerinden yeniden yükselen ezan sesleriyle bu güzel şehrin maneviyatına katkısını kaldığı yerden devam ettirecek. Bosna Hersek'teki vakıf eserlerimize sahip çıkmaya, onları ihya etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Üstlendiğimiz bu yeniden inşa görevi, aslında sadece fiziki bir onarım işi de değildir. Bizim için bu, geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür. Ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, vakıf medeniyetimizin ruhunu yeniden canlandırmaktır."

" Türkiye, sadece binaları yenilemiyor, kimliği yeniden canlandırıyor"

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ise Türkiye'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, " Türkiye, sadece binaları yenilemiyor, kimliği yeniden canlandırıyor, kim olduğumuza ve geride ne bırakmak istediğimize dair izleri geri kazanmamıza yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Zajimovic, Bosna Hersek İslam Birliğinin de vakıf eserlerini restore ederek ve kayıt altına alarak, geleceğe taşımak istediğini belirtti.

Her yenilenen vakıf eserinin bir mesaj taşıdığını dile getiren Zajimovic, "Biz varız, hakkımız var, imanımızla, dilimizle, kültürümüzle ve mirasımızla bu topraklara aitiz. Başkasının malını istemiyoruz, kendimize ait olanı onurlu, barışçıl ve kararlı şekilde ayağa kaldırıyoruz. Mostar unutmaz, Bosna unutmaz, Hersek unutmaz." dedi.

Zajimovic, vakıf eseri Hacı Bali Camisi'nin 1612 yılında yapıldığını söyledi.

Caminin, şehirdeki Müslümanların tarihi varlığının simgesi olduğunu kaydeden Zajimovic, şöyle konuştu:

"Bu camiyi yeniden inşa ederek hafızamıza sahip çıkıyoruz. Özel teşekkürlerimiz, manevi coğrafyamızı anlamaları, destekleri ve emekleri paha biçilemez olan Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne yöneliktir. Onlar yalnızca duvarları değil, dostluk köprülerini inşa ediyor, ortak mirası koruyor ve kolektif kimliğimizi canlandırıyorlar."

Programa, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği yetkililerinin yanı sıra akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Programda, Boşnak sanatçılar, Türkçe ve Boşnakça ilahiler de seslendirirken, Boşnak kadınlar da eserlerin yeniden ibadete açılışları dolayısıyla evlerinde yaptıkları kurabiye ve limonataları gelenlere ikram etti.