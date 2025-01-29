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Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının tanıkları dehşet gecesini anlatmayı sürdürüyor. Bölgedeki başka bir otelde çalışan Erman Acar, "Ben tıp öğrencisini kolundan tuttum, 'İçeri girme, duman var, zehirlenirsin' dedim. Beni dinlemediler, direkt daldılar içeriye. Keşke engel olabilseydim, önüne siper olabilseydim. Kurtaramadık, yazık oldu genç çocuklara" sözleri ile anlattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, misafirleri kurtarmaya çalışan kişi yaşadıklarını anlattı.

Faianın yaşandığı otelin çalışanı o geceyi anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

"GRAND KARTAL OTEL YANIYOR"

Bölgedeki başka bir otelin mutfağında çalışan Erman Acar (42), olay gecesi saat 02.00 sıralarında otel lojmanının kantinine geçtiklerini, burada çay içtikleri sırada saat 02.40 gibi bir arkadaşının gelerek "Grand Kartal Otel yanıyor." dediğini, ilk etapta küçük çaplı yangın olarak düşündüklerini söyledi.

Faianın yaşandığı otelin çalışanı o geceyi anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

"PENCERELERDE İNSANLARIN, ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"

Yangının büyük olduğunun söylenmesi üzerine apar topar çıktıklarını ve koşarak otelin olduğu alana gittiklerini aktaran Acar, şöyle devam etti: "Ben ilk gittiğimde pencerelerde insanların, çocukların çığlıklarını duydum. Çatı katından dumanlar çıkıyordu. 'Resepsiyondan gireyim, insanları kurtaralım.' dedim ama dumanlar fazla olduğu için çıkamadık.

Faianın yaşandığı otelin çalışanı o geceyi anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

BİR BABANIN PENCEREDEN FERYADI

Yangının çıktığı saat 02.40 gibi yani 03.30 değil. Biz saat 03.15 gibi oradaydık, arka taraf zaten olduğu gibi yanıyordu. Pencereye bir baba çıktı. Dumanlar odasının camından çıkmaya başlamıştı. 'Ateşi ayaklarımda hissediyorum.' demişti. O sırada itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye aracının önüne geçtim, o tarafa yönlendirdim, merdivenle onu kurtardık." Acar, daha sonra otelin, üçüncü, dördüncü ve beşinci katındaki kişilere "Yataklarınızı yere atın, serelim, atlarsınız yere sert düşmeyin." diye seslendiklerini anlatarak, "Bazı kişiler camları çerçeveleri kırıp yataklarını attı. Bazı kişiler atladı, biz onları ambulansa taşıdık. Resepsiyonun oradan girdik, dumanlar çok etkili olduğu için bayılan düşen vardır diye. Bayılan 1-2 kişi denk geldi, onları çıkardık." ifadelerini kullandı.

Faianın yaşandığı otelin çalışanı o geceyi anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

"BU OTELİ GÖRDÜĞÜM MÜDDETÇE BURAYA GELME DURUMUM YOK"

Bir tıp öğrencisi ile mimar olduğunu düşündüğü gencin çatıdan atlamaya çalışanlara müdahale etmeye çalıştığını dile getiren Acar, "Allah onlardan binlerce kez razı olsun. 1-2 kişiyi kurtardılar. Kucaklarında tutmaya çalıştılar atlayanları. En sonunda baktılar beşinci ve altıncı katta, duman daha çıkmadan o insanları kurtarabiliriz diye hatta ben tıp öğrencisini kolundan tuttum, 'İçeri girme, duman var, zehirlenirsin' dedim. Beni dinlemediler, direkt daldılar içeriye. Keşke engel olabilseydim, önüne siper olabilseydim. Kurtaramadık, yazık oldu genç çocuklara." diye konuştu. Bir daha Kartalkaya'ya gelmeyi düşünmediğini söyleyen Acar, "Bu oteli gördüğüm müddetçe buraya gelme durumum yok. Keşke daha fazla can kurtarabilseydik. Elimizden gelen buydu." dedi.

Faianın yaşandığı otelin çalışanı o geceyi anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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