Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

YERLİKAYA: MÜDAHALE ANCAK ÖN VE YAN CEPHEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü; "İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi."

BAKAN MEMİŞOĞLU: 51 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: OTELDE 2 ADET YANGIN MERDİVENİ VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş" dedi. Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Yangın haberi gelir gelmez devletin ilgili kurumlarının konuyla ilgili gerekli tüm adımları attığı, soruşturmaların derhal başlatıldığı vurgulanarak, yangının çıkış nedeni ve diğer konularla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara İl Kongresi'nde Bolu'daki faciaya ilişkin konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Erdoğan "Sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının milleti ve yöre insanını derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti; "Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

FACİA 10 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur." açıklamasında bulundu.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.