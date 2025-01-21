Üye Girişi
Haberler
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yaralı sayısının 51 olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan RTÜK, otelde çıkan yangınla ilgili yayın yasağı getirdi.

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

YERLİKAYA: MÜDAHALE ANCAK ÖN VE YAN CEPHEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü; "İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi."

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

BAKAN MEMİŞOĞLU: 51 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

BAKAN ERSOY: OTELDE 2 ADET YANGIN MERDİVENİ VAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş" dedi. Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

YAYIN YASAĞI GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Yangın haberi gelir gelmez devletin ilgili kurumlarının konuyla ilgili gerekli tüm adımları attığı, soruşturmaların derhal başlatıldığı vurgulanarak, yangının çıkış nedeni ve diğer konularla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

ERDOĞAN: SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara İl Kongresi'nde Bolu'daki faciaya ilişkin konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Erdoğan "Sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının milleti ve yöre insanını derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti; "Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

FACİA 10 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur." açıklamasında bulundu.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Ailesiyle birlikte küle dönen otelde kalan ünlü yazardan haber yok
img

Yabancılar en çok o kentlerden ev alıyor
img

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
500

Yorumlar (43)

Haber YorumlarıAdem Sakar:

Arkadaş ne kadar kolay can verilen ülke olduk anlamak mümkün değil can ucuz Herşey pahalı daha ne diyim ki

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnal Karabas:

peki Amerika'daki yangın gazze'nin zulmünden dolayı oldu da bizim buradaki yangın kimin zulmünden kaynaklanıyor

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Şahin:

Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar ihsan eylesin ülkemizin başı sağolsun.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Bir ülkenin gücü ve değeri insanına verdiği değer kadardır. Nokta!!

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hindistan da falan olacak bir durum ama maalesef biz de kimsenin gemisi durmasın iş hayatı aksamasın diye müthiş bir denetimsizlik var.. Yılda bir kez yapılan rüşvetle falan geçilen uyduruk denetimler in sonucu budur

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Ağalı:

canın kıymeti yok ki ruhsat sureci iki yemeğe çıkar.. bı kaç vaat pürüzler giderilir zaten yavaş yavaş... yozlaşmış bir bürokrasinin sonuçları bunlar.... denetlemeler sadece güç gösterme amaçlı olursa olan canlara olur ...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısadece kadir:

şu rakam bir kez daha gösterdiki ülkede en ucuz ve gün geçtikçe ucuzlayan tek şey insan canı

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Yazık çok yazık.Can bu kadar ucuz olmamalı.Ölenlere Rahmet diliyorum

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Memiş:

Japonya'da 8 şiddetine deprem oluyor 2 3 kişi ölüyor. onlarda panikten falan. bizde otel yanıyor 66 kişi ölüyor

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Buranın kontrolü bakanlıktaymış hesabını verin yangın merdiveni yokken nasıl buna müsaade ettiniz ama size gelince adalet yok

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yangınımız çok büyük, sorumlulardan hesap sorulacak

Erdoğan'dan faciayla ilgili ilk sözler: Yürek yangınımız çok büyük
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.