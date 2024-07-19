Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu.

Her sene benzer görüntülerin geldiği Bodrum'dan bu sene de patlayan altyapı görüntüleri geldi. İlçenin Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı patladı.

YOL ÇÖKTÜ

Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi. Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.

İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

İşte bölgeden gelen görüntüler: