Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu Açıklaması

Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ikinci toplantısı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Erkam Tüzgen, Turkcell'in katkılarıyla düzenlenen Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ikinci toplantısında, teknolojinin yapılan çalışmalarla toplumun önemli bir gündemi haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin artık teknoloji üreten bir ülke olarak bütün dünyada tanıtılabildiğini söyledi.

Teknoloji AR-GE'si alanında Türkiye'nin her geçen gün zenginleştiğini anlatan Tüzgen, "Bilişim Vadisi'nin bünyesinde de halihazırda 600 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar, yeni kurulmuş startuplardan çok ileri teknoloji üreterek dünyaya ihraç eden veya çok uluslu şirketlerin AR-GE merkezlerine kadar geniş bir skalada yer alıyor." dedi.

"Uçan araçlardan robotlara birçok alanda teknoloji geliştiriliyor"

Erkam Tüzgen, yenilikçi teknolojiler üreten firmalardan örnekler paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çok sayıda şirkette uçan araç üretme çalışması var. Bünyemizde faaliyet gösteren AirCar, bu alanda dünyada ilklerden bir tanesi olmayı hedefliyor. Bugüne kadar 100'den fazla deneme uçuşu yaptılar. Yurt dışında bir firmayla ön anlaşma imzaladılar ve inşallah çok yakın zamanda insanlı testlerine başlayacaklar. Lityumun geri dönüşümünü dünyada en yüksek seviyede yapabilen firma bir Bilişim Vadisi firması. Bu firma halihazırda çeşitli üretici firmalarla anlaşmış durumda ve onların pilleri ömürlerini tamamladıklarında o pillerin çok yüksek verimlilikle geri dönüşümünü sağlayarak hem karbon ayak izini hem de lityuma olan ihtiyacı azaltacak çalışmalar yürütüyor."

"Her gün yeni bir teknoloji ile tanışıyoruz"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, iki kamerayla objeleri görüp makinelerin üç boyutlu olarak algılamasını sağlayan kameraların bulunduğunu belirterek, Bilişim Vadisi bünyesinde bu kameraları üreten Büyütech firmasının yakın zamanda 200 bininci kamerasını imal ettiğini, bu firmanın başta Togg olmak üzere otomobil şirketleri ile çalıştığını anlattı.

Bir diğer firmanın genç iki girişimcinin kurduğu Good Job Games olduğunu dile getiren Tüzgen, "Çok ciddi ihracat yapan bir firma. Çok sayıda oyun geliştiren ve artık sadece mobilde hızlı tüketilen Hypercasual tarzında değil oyun konsollarında, bilgisayarlarda oynanacak oyunları üretebilecek kapasiteye gelmiş bir firmamız. Saha Robotik diye bir firmamız var. Halihazırda 50'nin üzerinde robotu, otellerde ve çeşitli yerlerde aktif kullanılıyor. 600 civarında firmamız var ve her gün yeni bir teknoloji ile tanışıyoruz." diye konuştu.

Temel eğitimden ticarileşme sürecine kadar uçtan uca destek mekanizmaları sunuluyor

Erkam Tüzgen, Türkiye'nin en kapsamlı destek mekanizmalarından bir tanesini sunduklarını belirterek, temel eğitimden ekip kurmaya, proje geliştirmeden şirketleşmeye, ofis ihtiyacından ticarileşme sürecine kadar uçtan uca destek mekanizmalarının olduğunu söyledi.

4 şubeleri bulunduğunu ve sonuncusunu Azerbaycan Bakü'de açtıklarını hatırlatan Tüzgen, şöyle konuştu:

"Bir çağrıya çıktık ve 200'e yakın genç başvurdu. Eğitimleri tamamlayan ekiplerden 6'sı şirket kurdu ve ürün geliştirmeye başladı. 6 ekipten 3'üne de Bilişim Vadisi olarak yatırım yaptık. Yurt dışından girişimci, yatırımcı çekmek ve Türkiye'deki girişimcilerin yurt dışına açılabilmesini de desteklemeyi arzu ediyoruz. Yurt dışından gelecek girişimcilere yönelik bazı özel paketlerle alakalı hazırlıklarımız var."

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin girişimcilere yönelik fonlarına değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Biraz daha büyük ölçekte yatırım yapmak için kurduğumuz ilk fonumuz, halihazırda 500 milyon lira büyüklüğe ulaştı ve 40'a yakın girişimciye yatırım yaptık. İkinci fonumuz daha erken aşama girişimlere yatırım yapacak, küçük küçük ve çok sayıda yatırım yapacak '4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' adıyla kurduğumuz fon. Girişim ekosistemi çok dinamik bir ekosistem. Girişimcilere yatırım yapmak kolay bir iş değil. Bu nedenle Girişim Sermayesi Yatırım Fonu diye ayrı bir fon çeşidi var. Bu girişim ekosisteminin içinde oyun ekosistemi çok daha dinamik. Bunun için bir alt fon gibi DIGIAGE bir diye bir şirket kurduk. Bununla da çok daha erken aşamadaki oyun girişimlerine yatırım yapıyoruz. 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun hedefi 250 yatırıma, ilk kurduğumuz fonun hedefi de 100 girişime ulaşmak."

"Firmalarımızın ihracatı 50 milyon doların üzerine çıktı"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, girişim sermayesi fonlarının genellikle 10 yıllık olduğunu belirterek, "İlk 5 yılda bu firmalar büyürler ve ikinci 5 yılda satışları gerçekleşir. Biz ilk 5 yılda olduğumuz için henüz satışını gerçekleştirdiğimiz firmamız mevcut değil. Gidişatı itibarıyla fonun başarılı olacağını gösteren firmalarımız mevcut. Firmalarımızdan 2'si, fonun tamamının giderini karşılayabilecek boyuta ulaşabilecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Bilişim Vadisi kurulduğundan bu yana uluslararası çalışmalara verdiği önemden bahseden Tüzgen, şu açıklamalarda bulundu:

"Bünyemizdeki firmaların ihracat yapabilmeleri veya ihracat yapıyorlarsa bu ihracatı büyütmeleri için onlara sunduğumuz çeşitli destekler var. Bunların da en başında hem onlara uluslararası ağ sağlamak hem de yurt dışındaki kendileri açısından kritik etkinliklere katılımlarına destek olmak geliyor. ABD'den Singapur'a kadar bütün ülkelerde kendi firmalarımızın pazarlarını büyütecek fuarlara katılımla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın önde gelen fuarlarına firmalarımızla katılıyoruz."

"Fuarlarda kurduğu bağlantıyla şirketini tamamen satan arkadaşlarımız var"

Erkam Tüzgen, fuarlara giden firmaların satış gerçekleştirdiğini ve iş bağlantıları kurduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'ye gidip döndükten sonra orada kurduğu bağlantıyla şirketini tamamen satıp yeni girişim kuran arkadaşlarımız var. Distribütörlük anlaşması imzalayanlar var. Henüz prototipini yeni çıkartmışken, ilk gelirini fuarda prototipini satarak ihracatla elde eden firmalarımız var. Firmalarımızın yurt dışı pazarlara açılmasına, yurt dışından yatırım almasına, yurt dışına firmasını tamamen satmasına destek vermeye çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da yurt dışındaki girişimlerin ve yatırımcıların da buraya gelmesine destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerimizi çift yönlü olarak güçlü tutmaya gayret ediyoruz."

Tüzgen, yurt dışında geçen sene itibarıyla faaliyet göstermeye başladıklarını anımsatarak, bu faaliyetlerinin ilkini Azerbaycan'da Bakü Teknik Üniversitesi ile ortak bir teknopark açarak başlattıklarını söyledi.

Henüz çok kısa süre olmasına rağmen teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma sayısının 28'e ulaştığını dile getiren Tüzgen, şu bilgileri verdi:

"Hem Azerbaycan'ın teknoloji geliştirme kabiliyetini artırmaya çalışırken hem de Türkiye'deki firmaların orada AR-GE, satış yapmasını, Azerbaycan vesilesiyle Orta Asya'ya açılmasını desteklemeye çalışıyoruz. Avrupa, ABD, Kuzey Afrika ve Afrika için de bu tür çalışmaları yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. 5 yıl önce firmalarımızın ihracatı 1 milyon doları bile bulmazken bugün 50 milyon doların üzerine çıkmış olması aslında bu çalışmaların bir neticesi."

"Teknoloji insanlığa hizmet etmeli"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, insanlığın refahına hizmet etmeyen teknolojik gelişimin bir faydası olmayacağını belirterek, asıl hedefin insanlığa hizmet etmek olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Tüzgen, "Böyle olmadığında atom bombasının neticesini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda teknoloji vesilesiyle insanlara ne kadar eziyet edildiğini hatırlıyoruz. Bugün bölgemizdeki teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerden İsrail'in teknolojiyi kullanarak Gazze halkına zulmettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Çalıştıkları öncelikli alanlardan birinin de akıllı şehircilik olduğuna işaret eden Tüzgen, şunları söyledi:

"Esenler Belediyesi tarafından kurulan bir teknopark var, Esenler Teknopark. Bu teknoparkın temel çalışma alanında akıllı şehirler olacak. Bu proje kapsamında bir akıllı şehir inşa ediliyor. Bu akıllı şehrin içinde ayrıca bir teknopark olacak. Biz de Bilişim Vadisi olarak bu teknoparkın ortaklarından biriyiz. Dünyada geliştirilmeye çalışılan her teknoloji için bir test alanına ihtiyaç var. Otomobil için pist yapılır; uçak için bir hava sahası ayarlanması gerekir. Akıllı şehircilik için de bir şehre ihtiyaç var. Yeni teknolojilerin test edileceği, yeni teknolojilerin geliştirilmesinin kolaylaştırılacağı bir alana ihtiyaç var. Esenler Belediyesi burada öncülük yaparak bunun için büyükçe bir mahalle inşa etmeye hazırlanıyor. Burada bizim hedefimiz akıllı şehirlerde dünyada bir numara olmak. Dünyadaki en iyi teknolojilerin ülkemizden çıkmasını hedefliyoruz. Bunu sağlamak için de işbirliği yapıyoruz."

"Türk ürünü ilk insansız otobüs Amerika'da ve Avrupa'da hizmet veriyor"

Erkam Tüzgen, bünyelerindeki firmalarla ilgili detaylar vererek, ADASTEC isimli firmanın otobüsleri otonom hale getiren bir sistem geliştirdiğini söyledi.

ADASTEC'in Karsan ile işbirliği yaparak dünyanın ilk insansız otobüslerinden birini ürettiğini dile getiren Tüzgen, "Şu anda bu otobüs halihazırda faaliyette. Amerika'da ve Avrupa'da hizmet veriyor. Avrupa'da faaliyete giren ilk insansız otobüs bir Türk ürünü, 2 Türk şirketinin ortak geliştirdiği bir ürün." diye konuştu.

Ekol 42 okulları hakkında bilgi veren Tüzgen, bu okulların hem halihazırda bir kariyeri olanlara yeni bir kariyer fırsatı sunduğunu hem de üniversite sınavında istediği başarıyı yakalayamayan gençlerin arzu ettikleri bölümlerde okumalarına bir alternatif oluşturduğunu anlattı.

"Anadolu Ajansının öncülük ediyor olması gurur verici"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, Anadolu Ajansı ile ortak düzenledikleri "Anadolu Ajansı Medya Teknolojileri Hackathonu" hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zekadaki gelişmeler medyaya bir müjde, bir de kötü haber getiriyor. Güzel haber; medyada yapılmakta olan özellikle editöryal çalışmalar yapay zeka tarafından rahatlıkla hatta bazen daha iyi yapılabilecek hale gelecek. Ama diğer taraftan bunun neticesinde bir işsizlik söz konusu olabilir. Dolayısıyla yapay zekanın etkileyeceği önemli alanlardan birinin medya sektörü olduğunu söyleyebiliriz."

Tüzgen, Türkiye'de istihdam edilen ilk yapay zeka çalışanına Anadolu Ajansının sahip olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müdürlüğe yükseltmeyi planladıklarından bahsetmişlerdi. Anadolu Ajansının bu hususta öncülük ediyor olması gurur verici. Biz de bu işbirliği kapsamında yarışmaya başvuran takımlara 'yapay zeka medya sektöründe neleri değiştirecek, bunu uygulamayla gösteren ürünler geliştirin.' dedik. Beklediğimizin çok üzerinde, 200'e yakın başvuru oldu. Bunlardan finale kalanlar en son 48 saatlik kısma dahil olmaya hak kazandı. Çok iyi ürünler geliştirdiler. Jüri tercih yapmakta çok zorlandı. O kadar zorlandılar ki biz daha fazla ödül vermek istiyoruz diye başvurdular. Dolayısıyla sonradan ilave ettiğimiz ödüller oldu."

Tüzgen, Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, Turkcell ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşların bu alanda işbirliği yaparak, iyi Türkçe bilen ve verisi Türkiye'de kalacak Türkiye'nin kendi yapay zekasını geliştirmesini çok kıymetli bulduğunu kaydederek, "Bu hususta da çalışmalarımızı başlattık. Buradan da ilk defa duyurmuş olalım." dedi.