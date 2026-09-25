Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’in ilk maçında Virtus Bologna’yı sahasında 78-68'lik skorla mağlup etti.
- EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.
- Fenerbahçe, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
- Fenerbahçe ilk yarıyı 39-38, üçüncü periyodu 59-55 önde tamamladı.
EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN MUTLU BAŞLANGIÇ
İki kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekip, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İLK YARI OLDUKÇA ÇEKİŞMELİ
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe Tarfin, düşük tempoda geçen ve daha çok boyalı alandan skor üretilen ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İki ekibin de hücumda ritim yakalamakta zorlandığı ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 39-38 üstün gitti.
FENERBAHÇE TARFİN HATA YAPMADI
Üçüncü periyoda istekli başlayan Virtus Bologna, peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 46-53. Kalan bölümde 13-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bu çeyreği 59-55 önde bitirdi. Sadece iki kez geriye düştüğü dördüncü ve son periyotta Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 78-68 kazandı.