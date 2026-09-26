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MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

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MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu
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MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yemek yerken bir anda nefes almakta zorlanan Emre'nin durumunu fark eden Mehmet Şef, yarışmacının yanına koşarak Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından Emre rahat nefes alırken stüdyodaki panik sona erdi.

  • MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacı Emre, ödül oyununun ikinci aşamasında yemek yerken nefes almakta zorlandı.
  • Mehmet Şef, nefes almakta zorlanan Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı.
  • Müdahalenin ardından Emre'nin durumu düzeldi.

Masterchef'te korku dolu anların yaşandığı son bölümde yarışmacı Emre, yemek yerken aniden nefes almakta zorlandı. Mehmet Şef'in hızlı müdahalesiyle yarışmacının durumu düzeldi.

ÖDÜL OYUNUNDA BİR ANDA FENALAŞTI

Masterchef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Yarışmanın ikinci aşamasına geçildiğinde ise stüdyoda beklenmedik bir olay yaşandı. Mavi takımda mücadele eden Emre, kendisine verilen ürünü yerken bir anda zorlanmaya başladı. Yarışmacının nefes almakta güçlük çekmesi üzerine çevresindekiler büyük endişe yaşadı. Emre'nin durumunu fark eden isimlerden biri de Mehmet Şef oldu.

MEHMET ŞEF HEMEN YANINA KOŞTU

Emre'nin nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef vakit kaybetmeden yarışmacının yanına gitti. Yarışmaya kısa süreliğine ara verilirken tüm dikkatler Emre'ye çevrildi. Mehmet Şef, yarışmacıya müdahale ederek nefes yolunun yeniden açılmasını sağlamaya çalıştı. Stüdyodaki diğer yarışmacılar ve şefler ise yaşananları endişeyle takip etti.

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Mehmet Şef, nefes almakta zorlanan Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından Emre'nin rahatlamasıyla birlikte stüdyodaki endişeli bekleyiş de sona erdi. Emre'nin durumunun düzelmesi, hem yarışmacıları hem de şefleri rahatlattı. Kısa sürede yaşanan olay, ödül oyununun önüne geçen anlardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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